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距離地球25萬2756哩 「阿提米絲2號」創人類最遠飛行紀錄

世界日報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
歷史性的一刻。阿提米絲2號於6日美東時間下午7時2分達到距離地球最遠的25萬2756哩處，超越了人類迄今為止從地球出發的最遠距離。圖為太空人從獵戶座太空船凝視月球景象。 ( 新華社／NASA)
歷史性的一刻。阿提米絲2號於6日美東時間下午7時2分達到距離地球最遠的25萬2756哩處，超越了人類迄今為止從地球出發的最遠距離。圖為太空人從獵戶座太空船凝視月球景象。 ( 新華社／NASA)

美國太空總署(NASA)自「阿波羅計畫」時代以來首次重返月球的重頭戲，阿提米絲2號(Artemis 2)繞月飛行於美東時間6日晚上7時左右完成，開始踏上歸家之旅。整個繞月飛行歷時約七個小時，也創下人類離地球最遠的太空飛行紀錄。

7小時完成繞月飛行

綜合美聯、路透等報導，載運阿提米絲2號的獵戶座(Orion)太空船，於美東時間下午1時57分打破了人類太空飛行距離紀錄，超越了「阿波羅13號」所創下的24萬8655哩 ；並於美東時間晚上7時02分達到距離地球最遠的25萬2756哩。

地球上的休士頓任務控制中心在線上直播說，由任務指揮官魏斯曼(Reid Wiseman)、葛洛佛(Victor Glover)、柯赫(Christina Koch)及漢森(Jeremy Hansen)組成的四人組，開始能用肉眼看到人類從未以肉眼見過的月球特徵。

歷史性的一刻。阿提米絲2號於6日美東時間下午7時2分達到距離地球最遠的25萬2756哩處，超越了人類迄今為止從地球出發的最遠距離。圖為阿提米絲2號從獵戶座太空船拍攝到月球、地球的景象。 (美聯社／NASA)
歷史性的一刻。阿提米絲2號於6日美東時間下午7時2分達到距離地球最遠的25萬2756哩處，超越了人類迄今為止從地球出發的最遠距離。圖為阿提米絲2號從獵戶座太空船拍攝到月球、地球的景象。 (美聯社／NASA)

觀察到2個新隕石坑

打破「阿波羅13號」紀錄的片刻之後，太空人請求允許為兩個已觀測到的新月球隕石坑命名。他們提議將其中一個命名為「Integrity」(他們太空艙的名稱)，另一個則命名為「卡蘿爾」(Carroll)，以紀念魏斯曼2020年因癌症去世的妻子。

當漢森向任務控制中心提出這項請求時，魏斯曼流下淚，四位太空人也在淚水中彼此擁抱。

在飛掠月球前一刻，漢森透過對話通訊說，「現在用肉眼看到月球的景象，簡直令人難以置信」。情緒恢復平靜的魏斯曼也說，「這裡的景色真是太壯麗了」。

太空人們陸續向休士頓控制中心報告說，他們成功地將月球和地球同時拍攝下來，並向控制中心即時解說他們所看到的景象。葛洛佛說有些山峰非常明亮，看起來就像覆蓋一層雪。

四人於6日一早就打開了1970年阿波羅13號任務指揮官、太空人洛威爾(Jim Lovell)去年8月去世前預先錄製的錄音︰「今天是歷史性的一天，我知道你們會很忙，但別忘了欣賞這美景」。

歷史性的一刻。阿提米絲2號於6日美東時間下午7時2分達到距離地球最遠的25萬2756哩處，超越了人類迄今為止從地球出發的最遠距離。圖為太空人從獵戶座太空船凝視月球景象。 ( 新華社／NASA)
歷史性的一刻。阿提米絲2號於6日美東時間下午7時2分達到距離地球最遠的25萬2756哩處，超越了人類迄今為止從地球出發的最遠距離。圖為太空人從獵戶座太空船凝視月球景象。 ( 新華社／NASA)

阿波羅13號當年在登月前一刻，由於氧氣罐爆炸導致登月希望破滅後，曾發出「休士頓，我們遇到麻煩了」的求救訊號。阿提米絲2號這次也採用了與阿波羅13號相同的機動方案。

完成繞月飛行後，「獵戶座」以約4000哩的近距離掠過月球，6 日晚上7時左右在月球背面露出後即掉頭返回地球。這是利用地球與月球的引力，沿著「8字形」天體軌道「自由返回軌道」(free-return trajectory) ，太空人便踏上回家之路。

「獵戶座」預定10日在太平洋濺落，結束這次飛行任務，也為未來登月計畫做好試驗準備。

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