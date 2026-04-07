為何說謊？男性在「一情境」下比女性更容易不誠實 專家揭背後成因

在競爭與效率至上的社會氛圍中，「誠實」往往被視為一種基本卻珍貴的品格，無論是政治人物、職場同事，還是親密關係中的伴侶，人們普遍將坦率與真誠視為建立信任的核心條件。然而，據美媒《Psychology Today》報導，一項刊登於《Current Opinion in Psychology》的研究發現，男性在「出於自利的不誠實行為」上，整體而言比女性更為常見，換句話說，當說謊能帶來個人利益時，男性更傾向選擇說謊。

心理學作家阿拉什・埃馬姆札德（Arash Emamzadeh）整理指出，人們說謊的原因多種多樣，包括爭取資源、避免懲罰或維持自尊，但對某些人而言，適度的欺騙可能有助於在職場中獲得優勢，甚至提升社經地位。不過長期來看，說謊也可能帶來代價，例如社交疏離、孤獨感增加，甚至影響生理健康，如血壓與壓力指數上升。

但一項涵蓋超過8,700筆觀察資料的統合分析指出，男性不僅在「黑色謊言」（為了自身利益的欺騙）上較多，在「白色謊言」（出於利他的謊言）上也略高於女性。例如，在企業情境中，由男性擔任財務長的公司，更容易出現財報不實的情況；在學術領域，男性也較常涉及作弊等不誠實行為。此外，這種性別差異也延伸至「自我欺騙」，研究指出，男性更容易高估自身能力，並傾向認為自己應該獲得特殊待遇，這類傾向與自戀人格中的「特權感」有關，並可能進一步導致情緒操控或人際衝突等問題。

至於差異的成因，學界提出演化與文化兩種解釋，一方面，從演化角度來看，遠古時期男性若能透過誤導獲得交配機會，可能提高基因傳承機率；另一方面，社會角色理論則認為，性別分工與社會期待，使男性更容易在競爭環境中採取策略性的不誠實行為，但支持這一說法的研究指出，隨著相關工作經驗增加，性別在欺騙與不道德行為上的差異會縮小，例如，在政治人物與律師這類「欺騙可能被視為能力象徵」的職業中，男女說謊的程度其實相當接近。

另外，心理機制同樣扮演關鍵角色，研究指出，男性普遍競爭性較強，而競爭情境會提高說謊意願；相較之下，女性通常具有較高的道德認同，並對違背自身標準的行為更容易產生罪惡感，進而抑制不誠實行為的發生