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阿提米絲2號近距直擊月球背面 隕石坑命名有洋蔥

中央社／ 休士頓6日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）阿提米絲2號任務4名太空人今天創下人類距離地球最遠飛行紀錄，罕見飛掠月球背面陰影區，近距離觀察月球表面撞擊閃光的景象。

綜合路透社和法新社報導，這場約6小時觀測行動針對平時看不見的月球背面，重點是太空人親眼觀察流星撞擊月球黑暗、密布隕石坑的表面時產生的「撞擊閃光」。

約24名科學家聚集在休士頓NASA詹森太空中心（Johnson Space Center）任務控制中心旁的會議室，即時記錄阿提米絲2號（Artemis II）太空人目睹的月球奇觀。這些太空人搭乘約休旅車大小的「獵戶座」（Orion）太空船在距離地球約40.2萬公里處繞月飛行。

這場約6小時飛掠行動距離月球表面最近約6550公里，發生在任務展開第6天，這是NASA自冷戰時期阿波羅（Apollo）任務以來，時隔逾半個世紀再度將太空人送到月球附近。

太空船經過月球後方時，一度失聯約40分鐘，之後重新與任務控制中心取得聯繫。太空人科克（Christina Koch）說：「再次聽見來自地球的聲音真是太棒了。」

阿提米絲2號稍早打破1970年阿波羅13號（Apollo13）任務創下的24萬8655英里（40萬171公里）最遠距離紀錄。

加拿大太空人韓森（Jeremy Hansen）表示，這一刻的意義在於「挑戰這一代和下一代」，希望這項紀錄不會維持太久。

月球飛掠觀測期持續到大約美東晚間9時20分（台灣時間7日上午9時20分）。太空人目睹日食，太陽隱沒在月球背後。

阿提米絲2號打破距離地球最遠飛行紀錄後，太空人建議為兩個隕石坑命名，一個以他們的太空船暱稱「誠信」（Integrity）命名；另一個則是「卡洛爾」（Carroll），紀念任務指揮官魏斯曼（ReidWiseman）已故妻子卡洛爾，她在2020年因為癌症病逝。

韓森感性地說：「這是月球上的一個亮點。我們希望可以稱呼卡洛爾。」

太空人彼此擁抱，休士頓的任務中心也默哀片刻。

NASA表示，他們會正式將命名建議提交國際天文學聯合會（International Astronomical Union）。

獵戶座太空船現在將透過所謂「自由返回軌道」（free-return trajectory）返回地球，預計耗時約4天。

NASA 太空人

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