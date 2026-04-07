社交孤立、成就低落…現代男性越來越「廢」？心理學家：力量失衡了

在追求成就與競爭的現代社會，男性往往被形塑成必須在事業與名利場中廝殺的鬥士，但根據《今日心理學》（Psychology Today）報導，當代男性正經歷更高比例的焦慮與憂鬱，不僅在社交上日益孤立、學業成就低落，更對「男子氣概」的本質感到前所未有的困惑 。

對此，心理學博士保羅·杜尼翁（Paul J Dunion）指出，人類擁有兩種力量世界，第一種是大眾熟知的社會經濟與政治力量，主要體現在外部世界的成就；第二種則是長期被忽視的個人力量，存在於情感、直覺與想像力的內在世界 。他觀察到，女性雖然長期被排斥於公共領域中，卻意外淬鍊出深厚的情感成熟度、直覺與想像力，同時更因平權意識上升，越來越多女性積極發展外在世界的力量。反觀男性，因長期被社會鼓勵追求外部力量，導致對內在世界的「心理成熟」幾乎沒有關注 。

杜尼翁博士認為，缺乏內在力量的男性，即便在經濟上取得成功，也往往會表現出貪婪、傲慢與無知，這種「單一力量」的發展失衡，令許多男性在面對挫折時，只能依靠虛張聲勢的暴力或傲慢來補償內心的空虛。

杜尼翁博士還分享了自身經驗，在他29歲時，曾因被稱讚「直覺敏銳」而感到受辱，當時的他認為那是「女性化」的特質 ，然而，正是這種將情緒、直覺與脆弱視為女性化弱點的無形枷鎖，閹割了男性通往成熟的途徑 。杜尼翁博士表示，要想讓年輕男性從「假裝成男人」的重擔中解脫，關鍵在於內在世界的開發：

1.自我省察

過著自省的生活，避免淪為環境的拙劣模仿者。

2.建立有效的人際支持關係

強化對於給予、接受、愛、相互依存、感激與慷慨的理解。

3.請求協助

誠實面對個人的局限，在最無助時求助才是展現真正的勇氣。

4.情緒共鳴

提升對自身情緒與需求的敏感度，並願意提出請求來滿足這些需求，以此學習建立具備深度與長久度的親密關係。

5.謙卑與邊界

負責並遵守約定，減少生活中無謂的戲劇衝突與「征服」特定事物的企圖。

6.學習悲傷

接受脆弱情緒的出現，練習處理失去並繼續前進的力量

另外，杜尼翁博士還強調導師制的必要性，不論是透過父親、職場上司或運動教練的引領，年輕男性需要與同時掌握「兩個世界力量」的成年男性相處才能明白，追求心靈的完整並不會讓他們「變得像女孩」，而是達成真正賦權的唯一路徑 。