快訊

國道1號內湖段混凝土車撞4車 小貨車駕駛命危5人送醫

伊朗最高領袖神隱1個月現況曝光！傳「恐與哈米尼同葬宗教聖城」

下班記得帶傘！2縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

社交孤立、成就低落…現代男性越來越「廢」？心理學家：力量失衡了

聯合新聞網／ 綜合報導
當代男性正經歷更高比例的焦慮與憂鬱，不僅在社交上日益孤立、學業成就低落，更對「男子氣概」的本質感到前所未有的困惑 。示意圖／Ingimage
當代男性正經歷更高比例的焦慮與憂鬱，不僅在社交上日益孤立、學業成就低落，更對「男子氣概」的本質感到前所未有的困惑 。示意圖／Ingimage

在追求成就與競爭的現代社會，男性往往被形塑成必須在事業與名利場中廝殺的鬥士，但根據《今日心理學》（Psychology Today）報導，當代男性正經歷更高比例的焦慮與憂鬱，不僅在社交上日益孤立、學業成就低落，更對「男子氣概」的本質感到前所未有的困惑 。

對此，心理學博士保羅·杜尼翁（Paul J Dunion）指出，人類擁有兩種力量世界，第一種是大眾熟知的社會經濟與政治力量，主要體現在外部世界的成就；第二種則是長期被忽視的個人力量，存在於情感、直覺與想像力的內在世界 。他觀察到，女性雖然長期被排斥於公共領域中，卻意外淬鍊出深厚的情感成熟度、直覺與想像力，同時更因平權意識上升，越來越多女性積極發展外在世界的力量。反觀男性，因長期被社會鼓勵追求外部力量，導致對內在世界的「心理成熟」幾乎沒有關注 。

杜尼翁博士認為，缺乏內在力量的男性，即便在經濟上取得成功，也往往會表現出貪婪、傲慢與無知，這種「單一力量」的發展失衡，令許多男性在面對挫折時，只能依靠虛張聲勢的暴力或傲慢來補償內心的空虛。

杜尼翁博士還分享了自身經驗，在他29歲時，曾因被稱讚「直覺敏銳」而感到受辱，當時的他認為那是「女性化」的特質 ，然而，正是這種將情緒、直覺與脆弱視為女性化弱點的無形枷鎖，閹割了男性通往成熟的途徑 。杜尼翁博士表示，要想讓年輕男性從「假裝成男人」的重擔中解脫，關鍵在於內在世界的開發：

1.自我省察

過著自省的生活，避免淪為環境的拙劣模仿者。

2.建立有效的人際支持關係

強化對於給予、接受、愛、相互依存、感激與慷慨的理解。

3.請求協助

誠實面對個人的局限，在最無助時求助才是展現真正的勇氣。

4.情緒共鳴

提升對自身情緒與需求的敏感度，並願意提出請求來滿足這些需求，以此學習建立具備深度與長久度的親密關係。

5.謙卑與邊界

負責並遵守約定，減少生活中無謂的戲劇衝突與「征服」特定事物的企圖。

6.學習悲傷

接受脆弱情緒的出現，練習處理失去並繼續前進的力量

另外，杜尼翁博士還強調導師制的必要性，不論是透過父親、職場上司或運動教練的引領，年輕男性需要與同時掌握「兩個世界力量」的成年男性相處才能明白，追求心靈的完整並不會讓他們「變得像女孩」，而是達成真正賦權的唯一路徑 。

男性 心理學

延伸閱讀

年輕人不知足？物質富裕但幸福感低 專家揭「這定義」是問題關鍵

驅散孤獨、提升身心…毛小孩是解憂萬靈藥？最新研究打臉：不會增加幸福感

祖克柏20歲開發臉書…年輕才有創意？專家破迷思：多數人巔峰在中期

長得好看真吃香？最新研究：男性「美貌紅利」強大 女性不一定快樂

相關新聞

社交孤立、成就低落…現代男性越來越「廢」？心理學家：力量失衡了

在追求成就與競爭的現代社會，男性往往被形塑成必須在事業與名利場中廝殺的鬥士，但根據《今日心理學》（Psychology Today）報導，當代男性正經歷更高比例的焦慮與憂鬱...

只是想解釋卻讓人不舒服？專家解析「男性說教」：無意識偏見才是問題

在日常對話中，「解釋」原本是再普通不過的溝通方式，但當語氣與權力關係產生微妙變化時，卻可能讓人感到被貶低甚至不被尊重。據美媒《Psychology Today》報導，心理治療師凱蒂·吉利斯（Kaytee Gillis）近日撰文指出...

為何說謊？男性在「一情境」下比女性更容易不誠實 專家揭背後成因

在競爭與效率至上的社會氛圍中，「誠實」往往被視為一種基本卻珍貴的品格，無論是政治人物、職場同事，還是親密關係中的伴侶，人們普遍將坦率與真誠視為建立信任的核心條件。然而...

距離地球25萬2756哩 「阿提米絲2號」創人類最遠飛行紀錄

美國太空總署(NASA)自「阿波羅計畫」時代以來首次重返月球的重頭戲，阿提米絲2號(Artemis 2)繞月飛行於美東時間6日晚上7時左右完成，開始踏上歸家之旅。整個繞月飛行歷時約七個小時，也創下人類離地球最遠的太空飛行紀錄。

月球背面通訊死區 「阿提米絲2號」一度失聯40分鐘揪人心

飛奔往月球的「阿提米絲2號」(Artemis II)，無論走到多遠都一直與休士頓的控制中心保持聯繫，這是四名太空人與地球家園最令人安心的連結，然而這條連結在美東時間6日晚上6時44分左右中斷。

巴哈馬水域鯊魚驗出古柯鹼、止痛藥… 觀光熱點更明顯

根據刊載於學術期刊資料庫ScienceDirect的研究，科學家在巴哈馬水域鯊魚體內驗出古柯鹼、咖啡因與止痛藥，顯示這些新興汙染物開始滲透海洋環境，這個現象在觀光興盛地區尤為明顯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。