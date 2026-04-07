快訊

高雄春捲食物中毒 苦主曝痛如被電睡覺像刀割：看新聞心寒將求償

嘉義市長選戰張啓楷出線對決王美惠 「民主聖地」成藍白合示範區

鋒面+東北季風夾擊！今天雨勢最劇烈 明天這時才趨緩

聽新聞
0:00 / 0:00

從吉野家員工到打造餐飲帝國！SUKIYA創辦人辭世 享壽77歲

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本名古屋一家Sukiya。美聯社
日本名古屋一家Sukiya。美聯社

日本餐飲集團Zensho Holdings7日宣布，創辦人兼會長小川賢太郎6日因心肌梗塞逝世，享壽77歲。小川於1982年創立Zensho，帶領旗下牛丼品牌「SUKIYA」崛起，並透過強勢領導與積極併購，將集團發展成與吉野家並列的日本外食龍頭之一。

綜合日本經濟新聞與時事通信報導，小川年輕時曾就讀東京大學，之後中途退學，並進入吉野家工作。1980年吉野家陷入經營危機後，小川於1982年創業，在橫濱開設SUKIYA前身的便當店，之後逐步建立牛丼事業版圖。

隨著SUKIYA經營步上軌道，小川進一步推動多角化經營，陸續將家庭餐廳「Coco’s」、丼飯與烏龍麵品牌「Nakau）」納入旗下，並於2002年創立迴轉壽司品牌「Hama Sushi」，2023年再取得 Lotteria股份，跨足漢堡市場。

不過，集團經營期間也曾面臨爭議，包括2014年因深夜與清晨時段「一人作業」制度引發外界批評，以及2025年接連爆發摻雜異物事件，讓公司疲於處理危機。

在小川主導下，Zensho事業規模持續擴大。集團截至2025年3月的會計年度，合併營收首度突破1兆日圓，成為日本國內首家達到此門檻的外食企業。

小川已於2025年6月將社長職務交棒給次子小川洋平，自己則轉任會長。

Zensho表示，小川的葬禮將以家族葬形式舉行，之後另行舉辦告別會。

SUKIYA

延伸閱讀

台灣汽車業的重要推手！ 「唐誠」愛汽車、愛飛機，還愛國標舞

賣不動求轉型…「太二」掀起兩岸酸菜魚風 減少百餘家門店

智慧經營／騰勢董事長張智翔 選對賽道 紅海也能贏

相關新聞

跟月球先生說Hi！Elmo太空熱舞見證NASA阿提米絲2號升空

「艾蒙聽說阿提米絲2號（Artemis II）要去外太空了！幫我跟月球先生說Hi！」2026年4月1日，《芝麻街》知名角色艾蒙（Elmo）於社群媒體Instagram上發布約20秒的影片，影片中艾蒙於旋轉的月球上活潑地跳舞、手舞足蹈，背景是宇宙星星。艾蒙發布影片同時，正是NASA「阿提米絲2號」任務太空人準備搭乘火箭升空的時刻。這是自1972年阿波羅17號以來，再度載人飛往月球，引發全球數百萬人關注。

從吉野家員工到打造餐飲帝國！SUKIYA創辦人辭世 享壽77歲

日本餐飲集團Zensho Holdings7日宣布，創辦人兼會長小川賢太郎6日因心肌梗塞逝世，享壽77歲。小川於1982年創立Zensho，帶領旗下牛丼品牌「SUKIYA」崛起，並透過強勢領導與積極併購，將集團發展成與吉野家並列的日本外食龍頭之一。

踏入人類從未到過距離！阿提米絲2號飛越月球背面 破阿波羅13號紀錄

美國太空總署（NASA）「阿提米絲2號」（Artemis II）任務的4名太空人6日在罕見飛越月球背面途中，受月球重力牽引，抵達人類有史以來最深太空位置。

義大利薩倫托「採食文化」獨特 野蔬、小蝸牛入菜

義大利美食去年底榮登聯合國「無形文化資產」，再掀探索義國美食傳統熱潮。中央社日前特別前往位於南義「鞋跟」位置的薩倫托，見...

瘦瘦針效應外溢？專家：離婚機率恐翻倍

瑞典學者研究發現，經歷快速減重者，離婚的機率是一般人的近兩倍。專家說，減重針日益普遍，預料推升英國的離婚率。

奈良美智紐約廁所塗鴉 拍出843萬元

廁所門板被喝茫的客人隨手亂畫，應該是多數餐廳老闆的噩夢。但如果這位客人是日本畫家奈良美智，結局可就會大逆轉。奈良美智作品「藝術家親筆塗鴉」，就是畫在餐廳廁所門板上的作品。日前在富藝斯舉辦的現代當代藝術香港春拍中，拍出約台幣八四三萬元，幾乎是高於估價的兩倍，讓餐廳老闆的噩夢變美夢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。