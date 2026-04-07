從吉野家員工到打造餐飲帝國！SUKIYA創辦人辭世 享壽77歲

日本餐飲集團Zensho Holdings7日宣布，創辦人兼會長小川賢太郎6日因心肌梗塞逝世，享壽77歲。小川於1982年創立Zensho，帶領旗下牛丼品牌「SUKIYA」崛起，並透過強勢領導與積極併購，將集團發展成與吉野家並列的日本外食龍頭之一。

綜合日本經濟新聞與時事通信報導，小川年輕時曾就讀東京大學，之後中途退學，並進入吉野家工作。1980年吉野家陷入經營危機後，小川於1982年創業，在橫濱開設SUKIYA前身的便當店，之後逐步建立牛丼事業版圖。

隨著SUKIYA經營步上軌道，小川進一步推動多角化經營，陸續將家庭餐廳「Coco’s」、丼飯與烏龍麵品牌「Nakau）」納入旗下，並於2002年創立迴轉壽司品牌「Hama Sushi」，2023年再取得 Lotteria股份，跨足漢堡市場。

不過，集團經營期間也曾面臨爭議，包括2014年因深夜與清晨時段「一人作業」制度引發外界批評，以及2025年接連爆發摻雜異物事件，讓公司疲於處理危機。

在小川主導下，Zensho事業規模持續擴大。集團截至2025年3月的會計年度，合併營收首度突破1兆日圓，成為日本國內首家達到此門檻的外食企業。

小川已於2025年6月將社長職務交棒給次子小川洋平，自己則轉任會長。

Zensho表示，小川的葬禮將以家族葬形式舉行，之後另行舉辦告別會。