玩日本別傻等公車！「電動共享單車」成觀光神隊友 38元串聯各景點

據日媒「宮崎電視台」報導，到宮崎市觀光，別再花時間苦等公車，現在有更快、更自由的移動新選擇！宮崎市引進的電動共享單車大受歡迎，已成為外地遊客觀光代步的首選。

比等公車更省時的觀光神隊友

宮崎市大眾交通面臨公車業者單一、班次有限的挑戰。但因市區景點相對集中，加上氣候溫暖、地形平坦的地理優勢，讓機動性極高的共享單車脫穎而出。自己騎車移動的效率，甚至比在站牌等公車還要快，完美彌補了觀光交通的不足。

電動輔助輕鬆踩，飽覽海岸風光

這套紅色共享單車全面配備「三段變速電動輔助」功能。對觀光客是一大福音，即使面對長距離移動、上坡或海邊逆風，都能毫不費力地輕鬆騎。旅客可騎著單車愜意漫遊青島海岸，順暢穿梭於「小孩之國」、青島神社等熱門觀光景點，享受搭乘公車無法體驗的兜風樂趣。

專屬APP一鍵解鎖，觀光方案任選

想要體驗這項服務，使用者必須先下載專屬APP，從尋找站點到解鎖車輛，全透過手機一指搞定。針對遊客不同的行程規劃，官方推出了兩種便利的計費方案：

短期租借：

每30分鐘187日圓（約台幣38元），適合短距離的點到點代步。

一日方案：

專為遊客設計的「1日吃到飽」方案，一整天不限次數，1870日圓（約台幣380元）。到租借當天的23時59分為止，最划算。

目前宮崎市中心已設立超過110個租借站點，這種不受班次限制、隨借隨還的交通方式，絕對是遊客探索宮崎市的超強幫手。