快訊

鋒面+東北季風夾擊！今天雨勢最劇烈 明天這時才趨緩

準時炸伊朗？美媒：川普「像瘋狗」連名稱都想好 見正面訊號才延期

曾敬驊爆戀愛ing！秘戀超正美妝網紅「互相追蹤」 疑似已見過岳母

聽新聞
0:00 / 0:00

百圓商店小確幸沒了？原油飆漲連鎖效應 業者預告：塑膠製品5月變貴

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸義烏批發市場受國際原油價格飆漲重擊，將於5月調漲價格，日本百圓商店也將漲價因應。 示意圖／Ingimage
中國大陸義烏批發市場受國際原油價格飆漲重擊，將於5月調漲價格，日本百圓商店也將漲價因應。 示意圖／Ingimage

根據日媒「FNN」報導，有「日本百圓商店故鄉」之稱的中國大陸浙江省義烏市批發市場，近期正受到國際原油價格飆漲的重擊。因此，日本百圓商店架上常見的各類塑膠製品在5月調漲價格，恐怕是勢在必行。

義烏市擁有約8萬家店鋪，是全球最大的國際批發市場，更是日本百圓商店極為依賴的進口大宗。由於市場內販售的生活雜貨、收納盒與戲水用品等，絕大多數都是以石油為原料的塑膠製品。在全球原油價格持續高漲的連鎖反應下，作為全球最大塑膠生產國的中國，其原物料成本已大幅飆升。

市場內的商家無奈表示，水上充氣玩具的原料成本早已大漲超過30%，店家明言「5月起漲價勢在必行」，甚至有店家將物價飛漲的矛頭指向美國總統川普。此外，部分販售便當盒等日用品的店家，更已率先將價格調漲約10%。商家直言，只要國際經濟與地緣政治局勢持續緊繃，原油價格就不會下跌，未來漲幅甚至可能進一步擴大。

由於該市場商品出口至全球230多個地區，這波漲價潮勢必將直接衝擊日本的百圓商店生態。對此，日本首相高市早苗在國會強調，目前已透過釋出戰備儲油與避開荷莫茲海峽的替代採購等方式，確保國內所需的原油總量，試圖穩住國內民生經濟局勢。

漲價 原油 日本 中國

延伸閱讀

洋芋片最潮開袋法！日本全家揭兩世代差異 年輕人把包裝變碗

親手印出自己的逮捕令！超商事務機淪詐騙新工具 詐團給序號讓你更恐懼

富士山隨時可能噴發！日政府示警「最致命威脅」 籲備妥一周物資

沒店員更好賣？日本無人店逆勢爆紅 「社恐友善」正中現代消費者需求

相關新聞

百圓商店小確幸沒了？原油飆漲連鎖效應 業者預告：塑膠製品5月變貴

根據日媒FNN報導，有「日本百圓商店故鄉」之稱的中國浙江省義烏市批發市場，近期正受到國際原油價格飆漲的重擊。因此，日本百圓商店架上常見的各類塑膠製品在5月調漲價格，恐怕是勢在必行。

阿提米絲2號近距直擊月球背面 隕石坑命名有洋蔥

美國國家航空暨太空總署（NASA）阿提米絲2號任務4名太空人今天創下人類距離地球最遠飛行紀錄，罕見飛掠月球背面陰影區，近...

從吉野家員工到打造餐飲帝國！SUKIYA創辦人辭世 享壽77歲

日本餐飲集團Zensho Holdings7日宣布，創辦人兼會長小川賢太郎6日因心肌梗塞逝世，享壽77歲。小川於1982年創立Zensho，帶領旗下牛丼品牌「SUKIYA」崛起，並透過強勢領導與積極併購，將集團發展成與吉野家並列的日本外食龍頭之一。

跟月球先生說Hi！Elmo太空熱舞見證NASA阿提米絲2號升空

「艾蒙聽說阿提米絲2號（Artemis II）要去外太空了！幫我跟月球先生說Hi！」2026年4月1日，《芝麻街》知名角色艾蒙（Elmo）於社群媒體Instagram上發布約20秒的影片，影片中艾蒙於旋轉的月球上活潑地跳舞、手舞足蹈，背景是宇宙星星。艾蒙發布影片同時，正是NASA「阿提米絲2號」任務太空人準備搭乘火箭升空的時刻。這是自1972年阿波羅17號以來，再度載人飛往月球，引發全球數百萬人關注。

踏入人類從未到過距離！阿提米絲2號飛越月球背面 破阿波羅13號紀錄

美國太空總署（NASA）「阿提米絲2號」（Artemis II）任務的4名太空人6日在罕見飛越月球背面途中，受月球重力牽引，抵達人類有史以來最深太空位置。

義大利薩倫托「採食文化」獨特 野蔬、小蝸牛入菜

義大利美食去年底榮登聯合國「無形文化資產」，再掀探索義國美食傳統熱潮。中央社日前特別前往位於南義「鞋跟」位置的薩倫托，見...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。