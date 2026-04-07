百圓商店小確幸沒了？原油飆漲連鎖效應 業者預告：塑膠製品5月變貴

根據日媒「FNN」報導，有「日本百圓商店故鄉」之稱的中國大陸浙江省義烏市批發市場，近期正受到國際原油價格飆漲的重擊。因此，日本百圓商店架上常見的各類塑膠製品在5月調漲價格，恐怕是勢在必行。

義烏市擁有約8萬家店鋪，是全球最大的國際批發市場，更是日本百圓商店極為依賴的進口大宗。由於市場內販售的生活雜貨、收納盒與戲水用品等，絕大多數都是以石油為原料的塑膠製品。在全球原油價格持續高漲的連鎖反應下，作為全球最大塑膠生產國的中國，其原物料成本已大幅飆升。

市場內的商家無奈表示，水上充氣玩具的原料成本早已大漲超過30%，店家明言「5月起漲價勢在必行」，甚至有店家將物價飛漲的矛頭指向美國總統川普。此外，部分販售便當盒等日用品的店家，更已率先將價格調漲約10%。商家直言，只要國際經濟與地緣政治局勢持續緊繃，原油價格就不會下跌，未來漲幅甚至可能進一步擴大。

由於該市場商品出口至全球230多個地區，這波漲價潮勢必將直接衝擊日本的百圓商店生態。對此，日本首相高市早苗在國會強調，目前已透過釋出戰備儲油與避開荷莫茲海峽的替代採購等方式，確保國內所需的原油總量，試圖穩住國內民生經濟局勢。