踏入人類從未到過距離！阿提米絲2號飛越月球背面 破阿波羅13號紀錄

美國太空總署（NASA）「阿提米絲2號」（Artemis II）任務的4名太空人6日在罕見飛越月球背面途中，受月球重力牽引，抵達人類有史以來最深太空位置。

路透與CBS新聞報導，阿提米絲2號任務的4位太空人，包括魏斯曼（Reid Wiseman）、葛洛佛（Victor Glover）與科赫（Christina Koch），以及加拿大太空總署（Canadian Space Agency）任務專家韓森（Jeremy Hansen），搭乘獵戶座（Orion）太空飛行器，在太空飛行第6天，於美東時間上午約10時50分（台北時間晚間10時50分）醒來，並聽取已故NASA太空人洛威爾（Jim Lovell）的預錄訊息。

洛威爾曾執行冷戰時期的阿波羅8號與阿波羅13號登月任務，2025年以97歲辭世。他在錄音中說：「歡迎來到我過去的地盤，這是歷史性的一天，我知道你們會非常忙碌，但別忘了欣賞風景。祝你們好運，一路順風。」

阿提米絲2號的太空人在觀察月球背面期間，獵戶座飛行於月球後方，因月球遮蔽與地球連線，通訊一度中斷約40分鐘，隨太空艙繞行至月球另一側後已恢復。葛洛佛在通訊中斷前表示：「感謝大家讓我們有這樣的榮幸，一起踏上這段旅程，這真的非常令人驚嘆。」

他說：「當我們持續這段旅程時，也在實踐NASA探索未知、為人類創新，並透過發現啟發世界的使命。隨著我們逐步接近距離月球最近、距離地球最遠的位置，希望我們正做到這些目標。」

4名太空人於美東時間當晚7時（台北時間7日上午7時）左右創下新的太空飛行紀錄，抵達距離地球最遠點約40萬6700公里。根據NASA資料，這比1970年阿波羅13號任務多出約6617公里。阿波羅13號任務當年因太空船幾乎發生災難性故障而提前結束，洛威爾與兩名隊員被迫利用月球重力返回地球。

獵戶座已從月球背面重新出現，並與地球上的NASA恢復聯繫。NASA表示已接收到「良好訊號」，太空人重新與休士頓取得聯繫前，拍攝更多「地球升起」（Earthrise）照片。科赫說：「再次聽到來自地球的聲音真的太好了。對亞洲、非洲和大洋洲，我們正在回望你們。你們現在抬頭就能看到月球，而我們也看得到你們。」

阿提米絲2號目前正返回地球途中。飛行控制人員透過無線電告知太空人，任務已進入返航階段。加拿大太空總署太空人吉本斯（Jenni Gibbons）在休士頓說：「我們正朝地球返航，準備把你們帶回家。」