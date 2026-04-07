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歷史性一天…阿提米絲太空人 創距地球最遠太空飛行紀錄

中央社／ 休士頓6日綜合外電報導

執行美國國家航空暨太空總署（NASA）繞月飛行任務的4名太空人今天成為史上距離地球最遠的人類；他們正準備親眼觀測月球上過去從未被肉眼直接看見的區域。

法新社報導，阿提米絲2號（Artemis II）團隊打破了1970年阿波羅13號（Apollo 13）任務創下的紀錄，預計今天稍晚將達到航程最遠點，與地球的距離將來到25萬2760英里（約40萬6778公里），比舊紀錄多出約4105英里（約6606公里）。

阿提米絲2號太空人正在進行一場具里程碑意義的繞月飛行，預計將花費超過6小時分析並記錄月球表面的特徵。

NASA指出，任務太空船稍早前已進入月球引力範圍，這意味著阿提米絲2號已抵達月球的鄰近區域，此時月球引力已超越地球拉力。

「獵戶座」（Orion）太空船在繞行月球後，將透過「自由返回軌道」（free-return trajectory）調頭返回地球，這段歸途預計耗時約4天。

阿提米絲2號太空人在這歷史性一天的開端，聆聽了已故太空英雄羅維爾（Jim Lovell）預錄的訊息。曾參與阿波羅8號與13號任務的羅維爾在逝世前不久錄下這段話：「這是歷史性的一天，我知道你們會很忙，但別忘了享受眼前的景色。」

羅維爾在訊息中說道：「歡迎來到我的老鄰居，我很榮幸能在你們繞月飛行時，將火炬傳遞給你們。」

阿提米絲2號包含3名美國籍和1名加拿大籍太空人，其中葛洛佛（Victor Glover）將成為史上首位繞月飛行的有色人種，科克（Christina Koch）和韓森（Jeremy Hansen）則分別將會是史上首位完成這項壯舉的女性和非美國人。

NASA 太空人

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阿提米絲載人繞月

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