瘦瘦針效應外溢？專家：離婚機率恐翻倍

瑞典學者研究發現，經歷快速減重者，離婚的機率是一般人的近兩倍。專家說，減重針日益普遍，預料推升英國的離婚率。

英國每日電訊報報導，瑞典哥德堡大學（University of Gothenburg）教授斯文森（Per-Arne Svensson）的原始研究發現，接受胃束帶手術的患者在六年內離婚的可能性，比一般高近五成。他針對12,531名已婚患者的研究顯示，六年間有14.4%離婚，高於一般人口的8.2%。

研究人員表示，儘管該研究聚焦於接受胃束帶手術，亦即減重手術（bariatric surgery）的族群，但隨著減重藥物普及，未來恐引發更大規模的離婚趨勢。

英國有三分之二的人過重或肥胖，後者占其中三成。目前約有160萬名英國人服用含司美格魯肽（semaglutide）的減重藥，Mounjaro和Wegovy是控制飲食習慣最普遍的兩種。另據英國國家統計局（ONS），該國離婚率在2022年觸及50年來最低點，英格蘭和威爾斯合計僅8萬多起離婚案件。

斯文森說，減重針未來恐推升離婚率，「研究已經證實減重手術與較高離婚率有關，但這種情況也可能同樣適用於以Ozempic和其他GLP-1為基礎的減重療程」。

他說，夫妻或伴侶離異，背後可能存在「多重機制」，「開始減重歷程的人，通常也伴隨許多其他生活變化」。

美國費城的天普大學肥胖研究教育中心主任薩維（David Sarwer）表示，大幅減重和離婚之間的關聯已廣為人知，而減重藥恐使離異情況增加，「但並非終結原本健康的婚姻，更可能的情況是，減重成功者自我感覺改善，賦予他們走出不健康關係的力量」。

英國政府上周宣布，Wegovy減重注射藥物將透過國民保健署（NHS）提供給120萬人使用，以預防心臟病發作與中風。

薩維說，如果減重藥價格進一步下降，將導致更多人脫離不健康的關係。