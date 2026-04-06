赫爾辛基白教堂成戶外劇場 苦路劇慶演30年

芬蘭規模最大的戶外音樂劇「十字苦路」（Via Crucis），於復活節週末在赫爾辛基參議院廣場舉行30週年紀念演出，期間最高峰時單場吸引逾1萬5000人。這場免費的戶外演出由跨教派協會「十字架之路支持會」與赫爾辛基大教堂教區共同主辦。

復活節假期的赫爾辛基，入夜的參議院廣場燈光打在大教堂石階上，數千名觀眾冒雨駐足，孩子們擠在人群前排，抬頭張望廣場上正在發生的一切。這一幕，已在這座城市連續上演30年。

導演阿羅坎托（Markku Arokanto）接受中央社採訪時說，能站在這個廣場上，本身就是一件特別的事。他指出，這齣戲的根源可追溯到中世紀歐洲，「此傳統能在赫爾辛基扎根，非常珍貴」。

阿羅坎托說，假期裡不少人選擇離開城市去小木屋渡假，但廣場上的人潮仍不斷聚集，「下著雨，大家還是來了，這是每個人都想親眼目睹的演出」。

演員哈維斯托（Panu Haavisto）指出，廣場四周環繞著赫爾辛基大學主樓、政府建築與大教堂，「我們在赫爾辛基的核心，就像當年的耶路撒冷，那裡同樣是行政與宗教建築並立的地方，這裡很適合呈現這個故事」。

中央社記者在現場看到，廣場上也許多帶著年幼子女前來的家庭，孩子們在父母懷抱中或站在石板地上，隨著劇情起伏專注望向舞台。赫爾辛基的景點白教堂因為壯麗的燈光設計變身成劇場布景，耐人尋味。

「十字苦路」的演出團隊由劇場與音樂專業人士、業餘演員及教區志工共同組成，每年仰賴大批志工才得以搬上廣場。導演阿羅坎托指出，正是這種跨越專業與業餘的群體協作，構成了這齣戲多年來最核心的精神。

今年演出因周邊建築整修，原本的遊行路線取消，全程改在參議院廣場進行。阿羅坎托以「從光到暗，從暗到光」定調今年演出主題。