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巴哈馬鯊魚驗出古柯鹼與咖啡因 新興汙染物滲透海洋

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

根據刊載於學術期刊資料庫ScienceDirect的研究，科學家在巴哈馬水域鯊魚體內驗出古柯鹼、咖啡因與止痛藥，顯示這些新興汙染物開始滲透海洋環境，這個現象在觀光興盛地區尤為明顯。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，這份研究分析了82隻鯊魚，其中23隻體內檢測出4種新興汙染物：乙醯胺酚（acetaminophen）、雙氯芬酸（diclofenac）、古柯鹼（cocaine）與咖啡因。

乙醯胺酚是常見止痛藥的主要成分，雙氯芬酸則是非類固醇消炎止痛藥。

研究共捕獲5種鯊魚，分別為檸檬鯊、大西洋鉸口鯊（俗稱護士鯊）、黑邊鰭真鯊、佩氏真鯊及鼬鯊（又稱虎鯊）。

這並非首次在鯊魚體內驗出古柯鹼；2024年，巴西沿海有超過10條鯊魚在古柯鹼檢測呈陽性。

不過研究指出，這是全球首次在鯊魚體內驗出咖啡因和乙醯胺酚，同時也是巴哈馬水域鯊魚首次驗出雙氯芬酸與古柯鹼，這裡一般被視為未受污染的環境。

研究也發現，與其他鯊魚相比，體內含有新興汙染物的鯊魚在三酸甘油酯、尿素和乳酸濃度方面出現異常變化。

巴西 咖啡 觀光

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