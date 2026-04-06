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捷克街頭實驗給街友15萬 多數人找到工作與住房

中央社／ 布拉格6日專電

捷克科學家進行一項街頭實驗，他們無條件給予街友10萬克朗（約新台幣15萬元），或提供社工的專業支持。結果顯示，沒有人立即將這筆錢花光，且一年後，這兩組參與實驗的街友，其生活狀況皆有改善，大多數人找到工作與住所。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，這項計畫名為「捷克重啟生活計畫」（New Leaf Česko），試圖解決無家可歸者的處境。

研究團隊負責人、查理大學哲學學院社會工作系主任扎亞措娃（Melanie Zajacová）表示，此實驗受到加拿大相似的計畫啟發而執行研究。研究顯示，獲得資金的街友在街頭與收容所停留的時間更短，多數人能找到穩定住房。

「捷克重啟生活計畫」旨在驗證無家可歸者的年度平均成本，以及無條件收入與社會工作所帶來的效果，同時也希望打破社會對街友的刻板印象，例如認為他們自願流浪、不願工作或酗酒。

研究人員自2024年開始招募100位參與者，條件包括具捷克國籍、在街頭生活不超過2年半，且沒有精神疾病或成癮問題，實驗於同年12月啟動。

共有40人無條件獲得10萬克朗，20人獲專屬社工協助，其餘40人只有一般社會服務，最終66%的人完成計畫。

獲得10萬克朗的人在前3個月的支出最高，但並未出現一次花光的情況。扎亞措娃說：「人們花最多的還是食物、住宿與衣物。在街上無法煮義大利麵或罐頭。如果想找工作，穿著很重要，你不可能穿著在公園待了2週的外套去面試。」

在實驗開始時，參與者平均每週花約200克朗在酒精、205克朗在毒品上。一年後，有社工協助者的酒精支出降至70克朗、毒品50克朗；而獲得10萬克朗資金者則完全不再購買毒品，但酒精支出為每週311克朗。

實驗開始時，半數參與者有工作，平均收入為1萬161克朗。一年後，獲得10萬克朗資金者中有80%找到工作，平均收入為1萬1500克朗；接受社工支持者中有60%就業，平均收入達1萬5250克朗。

扎亞措娃說：「布拉格平均薪資為6萬5000克朗，這些人在社工協助下達到1萬5250克朗，這是進步，但仍遠低於平均，令人喜憂參半。」

社工支持也顯著改善參與者的心理狀態。扎亞措娃指出，社工並非扮演治療師角色，而是以人為本，陪伴他們度過困境。

報導指出，團隊也開發一套供社工使用的人工智慧模組。未來，研究人員計劃將社會工作模式擴展至布拉格以外地區，及其他社會服務領域，並致力減少行政負擔。

扎亞措娃強調：「社會工作是一種無法被AI取代的職業，這是一個非常特殊的領域。」

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