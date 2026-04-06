韓國炸雞品牌進軍海外 開店前先進「炸雞大學」

除了K-pop、K-drama、現在K-food熱潮也席捲全球，其中韓式炸雞更是進軍全世界，為了保證每間分店的品質，位於京畿道利川市的BBQ「炸雞大學」，讓所有加盟主在此接受訓練。

韓國外媒協會近日安排企業參訪，中央社記者實地走訪成立於1995年知名的BBQ炸雞品牌，目前除了韓國國內約2400家門市外，也在全球57國經營超過700家門市，有系統地進行全球擴張。BBQ目前已進入美國50個州中的33個州，並成功開設超過250家門市；在台灣也擁有逾15間分店。

根據介紹，BBQ炸雞透過「ChickenUniversity」、「世界飲食文化科學技術院」，維持食品標準化，也實現產品多樣化與各國在地化。這所「炸雞大學」，會對加盟主及員工進行必修教育，從烹調、服務、衛生到整體營運，皆可系統性學習，確保任何人都能呈現一致品質。

「世界飲食文化科學技術院」則是以菜單開發與研究開發為核心的機構，持續以食品科學為基礎進行品質提升與新產品開發。

在韓國的加盟主若想開店，必須要先在炸雞大學接受2週教育訓練，因此炸雞大學中也有提供宿舍。BBQ相關人士表示，「很會炸炸雞就會成功的觀念是錯誤的，要成為成功的炸雞經營者，還要有正確的經營思維。」

BBQ積極進軍海外市場，BBQ國際本部長劉康哲（音譯）表示，BBQ的加盟事業其實就是「教育事業」，海外的合作夥伴也會進入炸雞大學接受區域加盟主培訓，「雖然課程大綱或具體教學內容可能會（與國內）有點不同，但他們同樣會入學，來到炸雞大學，學習品牌文化。」

劉康哲強調，這不只是教加盟主們如何製作炸雞及相關產品，也會同時進行專業教育，讓合作夥伴能真正理解品牌理念。

目前K-chicken進軍全世界，世界飲食文化科學技術院院長李義洙（音譯）表示，BBQ炸雞會先在工廠進行注射醃漬處理，接著在門市進行第二次醃漬，且使用的裹粉也包含了很多韓國特色，因此比起其他國家的炸雞，肉汁更豐富，味道也更加香醇。