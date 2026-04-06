愛車被撞卻超暖結局！肇事者留紙條道歉 她一舉動霸氣回應

誠實的人值得被原諒！馬來西亞一名華裔女子近日在社群平台分享，表示自己取車時發現擋風玻璃雨刷上夾著一張紙條，原來愛車曾被擦撞，肇事駕駛不僅手寫道歉信，還留下聯絡方式。女子檢查後發現車損不嚴重，事後聯繫對方，對方態度誠懇、主動認錯，她因此深受感動，決定不求償，將維修費當作送給對方的「開齋紅包」。

車輛遭擦撞 肇事者留紙條道歉

根據《中國報》報導，32歲的鄭小姐是當地一家飯店的行銷總監。今年3月20日傍晚，她在新山Toppen購物中心逛街後準備取車，發現前擋風玻璃雨刷夾著一張紙條，起初還以為是罰單，仔細一看才知道車子被撞過。對方在紙條中表達歉意，並留下電話方便聯絡。她檢查後發現車身損傷不大，預估維修費約500至600令吉（約新台幣3,300至4,000元）。

身在馬來西亞的華裔女子鄭小姐到停車場取車時，發現有人留下紙條，原來其座駕曾被撞，肇事司機寫字道歉信及留下聯繫方式。（facebook＠Starry Tee圖片）

肇事者說明原因 主動願意負責

鄭小姐在個人Facebook發文分享，並依照紙條上的電話聯繫對方。對方第一時間就道歉，並表示願意負擔維修費。她進一步得知，對方是27歲的馬來裔男子法希（Faheem），從事文書工作，當時因倒車時孩子突然要抱，一時分心才不慎撞上。雖然經濟狀況不寬裕，他仍堅持為自己的行為負責。他回憶，「當下真的很慌也很自責，但不想直接離開，所以到商場買紙筆，寫下道歉信並留下電話」。

車主暖心不求償 對方感動致謝

由於法希態度誠懇、勇於負責，鄭小姐決定不追究，也不要求賠償，並表示：「我接受你的道歉，這筆費用就當作我給你的開齋紅包吧。」（開齋紅包為穆斯林在開齋節期間給晚輩或親友的禮金）

法希得知後相當感動，直呼「車主真的很善良，尤其在節日期間願意不追究，讓我非常感激」，並多次表達歉意與謝意，也送上祝福：「願上天保佑你們夫妻平安幸福。」

誠實與善良的溫暖相遇

鄭小姐表示，「這是我第一次遇到撞車還會留紙條的人，以前也碰過不少肇事逃逸，這次真的很不一樣」，她也感嘆「沒想到這個時代還有這麼誠實的人，社會真的很需要這樣的人」。

而法希則表示，希望世界上能有更多像車主一樣善良的人，但也提醒大家不要濫用別人的善意。

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文章授權轉載自《香港01》