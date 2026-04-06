反猶「肯爺」倫敦演出 英相憂心主要贊助商退出

多次發表反猶言論的饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特7月將在英國倫敦的音樂節活動擔綱演出。不過包括百事可樂及帝亞吉歐集團等飲料業巨擘今天宣布退出贊助。

法新社報導，極具爭議性的48歲嘻哈巨星肯伊威斯特（Kanye West）如今改名Ye，計劃7月在倫敦「無線音樂節」（Wireless Festival）連唱3夜，這是他歐洲復出巡迴演出其中一環。

作為音樂節最大贊助商的百事可樂（Pepsi）發言人今天告訴法新社，公司「已經決定撤銷對無線音樂節的贊助」，但未說明原因。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）對肯伊威斯特將現身倫敦表達憂心，反猶太主義社運人士也敦促政府阻止這位歌手入境英國。

施凱爾對「太陽報」（The Sun）表示：「儘管他過去發表反猶言論且歌頌納粹，如今仍獲邀參加無線音樂節，這令人極為憂心。」他強調：「任何形式反猶太主義都令人厭惡，必須堅決對抗。」

帝亞吉歐集團（Diageo）旗下的約翰走路（JohnnieWalker）和摩根船長（Captain Morgan）原本預定成為音樂節合作品牌，如今也已退出。帝亞吉歐發言人告訴法新社：「我們已經將相關疑慮告知主辦單位，目前帝亞吉歐不會贊助2026年無線音樂節。」

活動主辦單位理想國演藝公司（Live NationEntertainment）迄未回覆法新社的置評請求。

主辦單位上個月透過社群媒體宣布肯伊威斯特演出消息後，隨即引發猶太團體和倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）批評。

英國慈善團體「對抗反猶太主義運動」（CampaignAgainst Antisemitism）今天呼籲施凱爾不要「袖手旁觀」，並且要求禁止肯伊威斯特入境英國。