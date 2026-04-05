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教宗主持復活節守夜彌撒 籲世人切勿對戰爭麻木
羅馬天主教教宗良十四世今天在聖伯多祿大殿主持復活節守夜彌撒，帶領全球天主教徒迎接復活節，並呼籲人們切勿對世界各地持續的衝突感到麻木，而應致力於和平。
作為伊朗戰爭的公開批評者，良十四世（Pope LeoXIV）表示，不信任與恐懼讓戰爭、不公義以及各民族與國家之間的孤立「切斷了彼此聯繫」。
「讓我們不要讓自己陷入癱瘓！」這位首位美國籍教宗如此勸誡。
在這場儀式中，教宗並未提及任何具體的衝突；同時，他也為10名皈依天主教的成年人主持了洗禮。
教宗對數以千計信徒講道，敦促天主教徒效仿聖人的榜樣。他表示，聖人們為正義而奮鬥，是為了讓「和諧與和平的復活節禮物能在各地成長與茁壯」。
以用詞謹慎著稱的教宗，近幾週來逐步加強對伊朗戰爭的批評。
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