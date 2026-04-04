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阿富汗5.8強震增至12死4傷 含1家8人罹難
阿富汗政府官員與當地紅新月會（Red Crescent Society）今天表示，阿富汗昨天晚間發生的強震死傷人數已增至12死、4傷，其中包括同1個家庭的8名成員。
法新社報導，根據美國地質調查所（USGS）的說法，這場規模5.8地震發生於當地時間晚間8時42分（台灣時間4日凌晨0時12分），震央位於阿富汗東北部的巴達克珊省（Badakhshan），震源深度186公里。
阿富汗塔利班（Taliban）政府副發言人費特拉（Hamdullah Fitrat）在社群媒體平台X發文表示：「這場地震不幸導致12人身亡，4人受傷。」
他指出，在喀布爾（Kabul）、龐吉夏（Panjshir）、洛迦（Logar）、南加哈（Nangarhar）、拉格曼（Laghman）及紐里斯坦（Nuristan）等省分有災情傳出，合計有5棟房屋全倒、33棟部分損毀，受影響家庭達40戶。
阿富汗衛生部發言人阿瑪爾（Sharafat ZamanAmar）稍早表示：「在喀布爾省的格斯凡達拉（Gosfand Dara）地區有1個家庭其中8名成員死於這場地震。」
這個家庭的唯一倖存者是位年約2歲男童，阿富汗災難管理局說他在地震中受傷。
去年8月阿富汗東部才發生一起規模6.0的淺層地震，造成多座山坡村落滅村、2200多人罹難，是阿富汗20多年來死亡人數最多的一場震災。
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