達首個里程碑！阿提米絲2號赴月航程過半 太空人：月球非常美麗

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天晚間表示，執行阿提米絲（Artemis）繞月任務的4名太空人已完成從地球往月球途中一半的距離。

法新社報導，根據NASA官方轉播，任務控制中心約於晚間11時（台灣時間4日中午12時）對這些太空人說：「你們現在距離月球已比距離地球還要近。」

其中1名太空人科克（Christina Koch）回應說：「我想我們可以說是全部一起對此表達喜悅，…我們現在可以從對接艙口看到月球，那景象非常美麗。」

根據NASA官方轉播，這一里程碑是在阿提米絲2號（Artemis 2）任務載有太空人的獵戶座（Orion）太空船發射後，約2天5小時又24分鐘時達成。

「阿提米絲2號」任務的乘組人員。從左至右分別為：韓森（Jeremy Hansen）、魏斯曼（Reid Wiseman）、科克（Christina Koch）以及葛洛佛（Victor Glover）。照片攝於2026年4月2日，當時他們正從月球軌道參與視訊會議。（美聯社╱NASA提供）

NASA線上資訊看板顯示，目前這艘太空船已經距離地球21萬9000多公里。

NASA指出，阿提米絲2號要挑戰的下個里程碑，是進入月球的勢力圈（sphere of influence，SOI），預定在飛行的第5天達成。

執行這次任務的太空人為美國籍的科克、葛洛佛（Victor Glover）和魏斯曼（Reid Wiseman）及加拿大籍的韓森（Jeremy Hansen），他們目前正沿著「自由返回」（free-return）軌道飛行，也就是利用月球引力繞月，並在不靠推進力之下返回地球。

執行「阿提米絲2號」任務的「獵戶座」太空艙自佛州甘迺迪太空中心發射升空，背對著呈新月狀的太陽，正飛往月球。 （路透／NASA電視台提供）