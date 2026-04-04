中國國航北京至平壤直飛航線4月暫停運作 分析指疑因油價飆升

韓聯社報導，3月30日才復航的中國國際航空北京至平壤定期直飛航線，4月暫時停飛。有分析說，由於國際油價飆升，中國國航可能認為難以維持需求不大的北京至平壤航線。

韓聯社中文網3日報導，中國國航工作人員並未回答航線取消的具體理由和復航日程安排，僅表示原計劃6日執飛的雙向航班取消，13日、20日、27日的運作日程尚未確定。

至於5月航班雖已安排上線，但機票屬於無法購買狀態；4月航班原先無法購買，後轉為停飛，該航線何時復航尚不得而知。

報導引述分析稱，由於國際油價飆升，中國國航可能認為難以維持需求不大的北京至平壤航線。

消息人士表示，在中東戰爭導致油價暴漲的情況下，定期運作缺乏乘客的航線並非易事。該航線因象徵意義而重開，目前暫時停運。

中國國航北京首都機場直飛平壤順安機場的航班CA121於3月30日起恢復運作，這是該航線時隔6年重啟。復航當天，搭乘班機的乘客僅10餘人。