快訊

女乘客掌摑虎航空服員 工會籲公司提保護措施、宣示拒載機上暴力乘客

虎斑貓全程觀看飼主化妝過程 「看到嘴唇變厚」嚇到下巴掉了：妳不是我媽

高雄春捲攤商疑爆發食物中毒通報134人 營養師：兩大食材最危險

聽新聞
0:00 / 0:00

中國國航北京至平壤直飛航線4月暫停運作 分析指疑因油價飆升

中央社／ 台北4日電

韓聯社報導，3月30日才復航的中國國際航空北京至平壤定期直飛航線，4月暫時停飛。有分析說，由於國際油價飆升，中國國航可能認為難以維持需求不大的北京至平壤航線。

韓聯社中文網3日報導，中國國航工作人員並未回答航線取消的具體理由和復航日程安排，僅表示原計劃6日執飛的雙向航班取消，13日、20日、27日的運作日程尚未確定。

至於5月航班雖已安排上線，但機票屬於無法購買狀態；4月航班原先無法購買，後轉為停飛，該航線何時復航尚不得而知。

報導引述分析稱，由於國際油價飆升，中國國航可能認為難以維持需求不大的北京至平壤航線。

消息人士表示，在中東戰爭導致油價暴漲的情況下，定期運作缺乏乘客的航線並非易事。該航線因象徵意義而重開，目前暫時停運。

中國國航北京首都機場直飛平壤順安機場的航班CA121於3月30日起恢復運作，這是該航線時隔6年重啟。復航當天，搭乘班機的乘客僅10餘人。

北京 油價 機票 北韓 航空公司 能源

延伸閱讀

航空三雄漲燃油附加費 旅行業估團費最少貴1,500

越南機票下殺0元！越捷航空限時促銷 暑假、連假出國搶便宜

兩岸快遞／陸油品出口禁令擬延長 部分國家可獲豁免

國籍航空4月7日起 漲燃油附加費

相關新聞

東京澀谷站知名交叉路口 50多歲男子在路上縱火被捕

日本一名50多歲男子昨晚在東京都澀谷區JR澀谷站前，知名的交叉路口潑灑液體並點火後，被警方逮捕。警方指出，這起事件尚未傳...

美怪客輕軌站隨機推人！候車乘客險墜軌 驚悚影像曝

美國KIRO7電視台最新公布一則片段顯示，男子梅倫德斯（Elisio Melendez）3月19日涉嫌在西雅圖北門輕軌站（Northgate station）將一名候車乘客推向駛來的列車後逃離現場，所幸被推乘客及時穩住重心，未發生意外。經調查，疑犯或患有精神方面的問題。 警方通過周邊監控錄影及線索，在一家精神健康機構追蹤到疑犯梅倫德斯，並在其房間內找到與案發時所穿衣物、鞋子相符的物品作為證據。 金縣（King County）檢察官辦公室3月25日宣布，梅倫德斯被指控犯有二級企圖謀殺罪。 據悉，梅倫德斯曾於2019年被控涉及家庭暴力的二級攻擊罪，後因法院認定其不具備受審能力，案件被駁回，後被強制送往精神病院治療。他在2022年1月因病情好轉獲釋，轉入限制較少的機構。 法院在3月31日提審聽證會上，下令對梅倫德斯進行精神健康評估。

愛車被撞卻超暖結局！肇事者留紙條道歉 她一舉動霸氣回應

誠實的人值得被原諒！馬來西亞一名華裔女子近日在社群平台分享，表示自己取車時發現擋風玻璃雨刷上夾著一張紙條，原來愛車曾被擦撞，肇事駕駛不僅手寫道歉信，還留下聯絡方式。女子檢查後發現車損不嚴重，事後聯繫對方，對方態度誠懇、主動認錯，她因此深受感動，決定不求償，將維修費當作送給對方的「開齋紅包」。

星期人物／魯比歐密會卡斯楚之孫 古巴接班人浮現？

在古巴經濟崩潰與大規模斷電引爆民生危機之際，卡斯楚家族第三代核心人物「螃蟹」小勞爾．卡斯楚浮上檯面。傳出美國國務卿魯比歐與其私下接觸，繞過哈瓦那體制，疑涉美國透過家族內部操作的非典型外交與幕後交易。這位掌握經濟命脈的權力中樞，可能成為動搖菲德爾．卡斯楚所建立體制的破口。當古巴瀕臨崩解，美國是否正押注一場不公開的權力重組？

達首個里程碑！阿提米絲2號赴月航程過半 太空人：月球非常美麗

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天晚間表示，執行阿提米絲（Artemis）繞月任務的4名太空人已完成從地球往月球途中...

從太空看整個地球！「阿提米絲二號」任務前進月球 首批震撼影像曝光

「阿提米絲二號」（Artemis II）任務太空人正搭乘獵戶座（Orion）太空飛行器飛往月球，美國太空總署（NASA）3日公布途中拍攝的首批影像。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。