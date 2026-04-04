東京澀谷站知名交叉路口 50多歲男子在路上縱火被捕

日本一名50多歲男子昨晚在東京都澀谷區JR澀谷站前，知名的交叉路口潑灑液體並點火後，被警方逮捕。警方指出，這起事件尚未傳出有人受傷，正在調查詳情。

「讀賣新聞」報導，行經交叉路口的行人昨晚9時5分左右報警稱「有人潑灑寶特瓶中的液體，並用打火機點燃」。東京都警視廳澀谷警察署派員趕到現場後，持滅火器撲滅火勢，所幸無人傷亡。

而行人報警後約20分鐘，縱火的男子就向警方自首。由於他的行徑妨礙交叉路口的人車通行，今天清晨被澀谷警察署依涉嫌觸犯妨害公眾往來安全罪逮捕。

犯嫌自稱住在名古屋市，從事塗裝業。他面對調查時承認犯案，「我在交叉路口潑灑汽油並點火，沒錯」。

澀谷警察署的幹部指出，犯嫌在交叉路口上放置紙箱，並在紙箱附近潑灑像是汽油的液體，而液體著火之後，犯嫌就離開了現場。

朝日電視台報導，東京都消防廳表示，當時出動4輛消防車滅火，經過約15分鐘撲滅火勢。現場有1瓶寶特瓶，且有被煤油燒過的痕跡。

當時有多輛巡邏車與消防車停在現場。而事發當時正好是週五晚間人潮眾多的時候，交叉路口的氣氛也因為這起事件一時變得緊張。