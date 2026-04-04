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從太空看整個地球！「阿提米絲二號」任務前進月球 首批震撼影像曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
「阿提米絲二號」任務指揮官懷斯曼於2日完成地月轉移軌道注入點火後，從獵戶座太空飛行器窗口拍攝的地球影像。路透
「阿提米絲二號」任務指揮官懷斯曼於2日完成地月轉移軌道注入點火後，從獵戶座太空飛行器窗口拍攝的地球影像。路透

「阿提米絲二號」（Artemis II）任務太空人正搭乘獵戶座（Orion）太空飛行器飛往月球，美國太空總署（NASA）3日公布途中拍攝的首批影像。

CNN報導，這些令人驚豔的照片皆為地球景象，由任務指揮官懷斯曼（Reid Wiseman）使用個人運算裝置拍攝，即一台內建相機的平板電腦。第一張照片可見夕陽自地球後方落下，極光出現在地球右上與左下方，右下方則可見一道明亮的黃道光帶。

休士頓詹森太空中心的任務控制中心指出，這張照片「提醒我們，無論走得多遠，我們仍同處一個世界，共同凝望、懷抱希望，並持續向更高之處前行。」

另一張照片拍攝時間僅相隔幾分鐘，使用較短的曝光時間，更加突顯地球夜晚的光輝。NASA表示，畫面中可見分布於全球的電燈光點，陽光則沿著地球邊緣勾勒出輪廓。另有一張從獵戶座太空船窗戶拍攝的地球影像，被形容為「透過機組人員雙眼所見的淡藍色小點」。

這些影像與任務專家科赫（Christina Koch）在飛行第2天與媒體連線時的發言相呼應。她表示：「剛剛看到非常壯觀的地球景象，透過舷窗就能一覽整個星球，想到接下來也能用同樣的方式看月球，真的讓我更興奮。」

科赫說：「我原本就知道會看到這些畫面，但沒有任何準備能讓你真正體會那種震撼——看到我們的家園在白天明亮發光，夜晚又映著月光，還有夕陽灑落的光束。想到我們也會看到類似的月球景象，我真的很期待。」

懷斯曼表示：「大約一小時前，當太陽在地球後方落下時，休士頓任務控制中心調整了我們太空船的姿態。我不知道當時原本預期會看到什麼，但整個地球就這樣完整展現在眼前，從南極到北極都看得見。可以看到非洲、歐洲，如果仔細看，甚至還能看到北極光。那是最壯觀的一刻，讓我們四個人全都看得愣住。」

他也提到，由於機組人員太常透過窗戶向外觀看，獵戶座的窗戶已經變得有些髒，並詢問正確的清潔程序。

這張NASA提供的照片顯示，從獵戶座太空飛行器窗口望見的地球景象，由「阿提米絲二號」任務指揮官懷斯曼於3日完成地月轉移軌道注入點火後拍攝。法新社
這張NASA提供的照片顯示，從獵戶座太空飛行器窗口望見的地球景象，由「阿提米絲二號」任務指揮官懷斯曼於3日完成地月轉移軌道注入點火後拍攝。法新社

這張NASA提供的照片顯示，從獵戶座太空飛行器窗口望見的背光地球景象，由「阿提米絲二號」任務指揮官懷斯曼於4月2日完成地月轉移軌道注入點火後拍攝。法新社
這張NASA提供的照片顯示，從獵戶座太空飛行器窗口望見的背光地球景象，由「阿提米絲二號」任務指揮官懷斯曼於4月2日完成地月轉移軌道注入點火後拍攝。法新社

這張NASA提供的圖片顯示，「阿提米絲二號」任務指揮官懷斯曼3日在獵戶座太空飛行器內拍攝的地球影像。美聯社
這張NASA提供的圖片顯示，「阿提米絲二號」任務指揮官懷斯曼3日在獵戶座太空飛行器內拍攝的地球影像。美聯社

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