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NASA載人繞月任務倒數計時 阿提米絲二號將繞月球一周

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
「阿提米絲二號」（Artemis II）進入倒數計時，發射窗口將於佛州甘迺迪太空中心當地時間4月1日下午6時24分開啟。（美聯社）
「阿提米絲二號」（Artemis II）進入倒數計時，發射窗口將於佛州甘迺迪太空中心當地時間4月1日下午6時24分開啟。（美聯社）

美國太空總署（NASA）睽違逾53年的首場載人繞月任務「阿提米絲二號」（Artemis II），進入倒數計時，發射窗口將於4月1日開啟。這趟備受期待的任務將繞行月球一周，為後續載人往返月球的探索鋪路。

路透報導，佛州甘迺迪太空中心的首個發射窗口將於當地時間4月1日下午6時24分開啟。

NASA表示，在4月6日前仍有其他發射機會，將視天氣、技術準備情況及發射場可用性而定。升空後，太空船將先在地球軌道運行一天，隨後由「獵戶座」（Orion）載人太空艙推進前往月球並返回，全程中途不停靠，僅在繞月後迅速折返，整趟任務為期十天。

此次任務是阿提米絲計畫首次載人測試飛行，旨在測試「獵戶座」的維生系統、導航、通訊，以及在太空深處的隔熱效能，也是對NASA新型月球火箭「太空發射系統」 （SLS）的更大考驗。NASA說，這些都是試圖登月前的必備能力。阿提米絲計畫曾在2022年進行無人探月任務。

阿提米絲計畫為美國推動重返月球並實現常態化飛行的旗艦計畫，2012年以來，成本估計至少達930億美元。美國總統川普首任期間，指示NASA將人類太空飛行，從數年來的重點火星，轉向月球。

自1972年阿波羅17號任務以來，人類便未曾再踏上月球表面。NASA的目標是在2028年，在地形月球南極重現此一壯舉。

「阿提米絲二號」首批成員目前正進行任務前隔離，包括美國籍的指令長魏斯曼（Reid Wiseman）、鴐駛員葛洛佛（Victor Glover）、任務專家科赫（Christina Koch），以及加拿大太空總署（Canadian Space Agency）任務專家韓森（Jeremy Hansen）。這趟任務是首次有女性、有色人種與非美國籍太空人前往月球執行任務。

NASA 太空 美國

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