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請病假長達16年…師未返校竟能領全薪 德國公務員制度漏洞引議論

中央社／ 柏林31日專電

德國一名職校教師自2009年起連續請病假長達16年，期間未曾返校任教，卻持續領取全額薪資，事件曝光後引發德國社會譁然，也凸顯德國教師在病假審核與監督機制上的漏洞。

綜合德媒報導，這名任教於北萊茵-西發利亞邦（NRW）一所公立職業學校的教師，過去16年間持續提交醫師病假證明，直到學校更換管理層進行內部審查後，才發現異常。

當局隨後要求該名教師接受醫療檢查，以釐清是否仍具備任教能力。當事人一度提起訴訟反對，最終遭法院駁回，須配合接受鑑定。

該教師請病假期間持續領取全額薪資，16年累計金額高達約100萬歐元（約新台幣3700萬元）。德國教師若具公務員身分，依法只要未被正式認定喪失職務能力，即使長期病假仍可持續領取全薪，且年資照算，薪資亦隨年資增加。

相較之下，德國一般受僱勞工病假期間，雇主僅需支付6週全薪，其後改由法定健康保險給付病假補助，金額約為稅前薪資7成。同一疾病在3年內最長給付78週，其中包含前6週由雇主支付的期間。

更受質疑的是，依制度設計，若公務員在6個月內累計超過3個月未上班，主管機關應啟動醫療鑑定程序，評估是否應轉為退休。

然而在此案中，相關程序長年未被啟動，導致當事人持續處於「在職但未工作」狀態。法律專家指出，可能原因包括學校或行政單位人事更替、案件被遺忘，或檔案管理疏漏等。

除這起事件外，近期北萊茵-西發利亞邦也有教師在請病假期間參與電視節目或從事音樂活動，均引發紀律調查。

北萊茵-西發利亞邦政府坦言，未對相關個案進行有效監督，屬行政體系嚴重失誤。歐盟執委會2025年教育監測報告預估，至2035年德國將短缺約5萬名教師。在此背景下，「16年病假領全薪案」等長期缺席卻仍占編制的情況，進一步加重教育現場負擔。

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