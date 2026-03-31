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踏遍全球看盡苦難 菲前戰地記者：人生課題是跨越體制

中央社／ 曼谷31日專電
前戰地記者、菲律賓籍作家奧蒂加斯受邀在曼谷參加作家巡迴活動，並接受中央社專訪。因採訪經歷而看過無數人在苦難中掙扎求生的她體悟到，人們以為自己在做選擇，但許多選擇其實早已被出生的環境、家庭與制度決定。中央社
前戰地記者、菲律賓籍作家奧蒂加斯受邀在曼谷參加作家巡迴活動，並接受中央社專訪。因採訪經歷而看過無數人在苦難中掙扎求生的她體悟到，人們以為自己在做選擇，但許多選擇其實早已被出生的環境、家庭與制度決定。中央社

「人生總被環境與制度形塑，重點在於是否願意突破它。」前戰地記者、菲籍作家奧蒂加斯正在曼谷參與巡迴活動，她接受中央社專訪表示，採訪經驗讓她體悟到人人都受制度限制，並認為生活的一部分就是試著跨越這種束縛。

曾報導戰爭、天災及無數個政治動盪與衝突，也看過無數人在苦難中掙扎求生，菲律賓籍作家奧蒂加斯（Marga Ortigas）曾任職於美國有線電視新聞網（CNN）與半島電視台（Al Jazeera），作為記者，她的足跡遍及五大洲，從伊拉克沙漠、蒙古草原到中國農村，都曾留下她採訪的身影。

奧蒂加斯因其著作「陰影街上的房子：寓言」（The House on Calle Sombra: A Parable）被選入泰國「喬曼娜國際女性文學獎」（Chommanard International Women's Literary Award）初選名單，受邀正在曼谷參加作家巡迴活動，並在一場簽書會上接受中央社專訪。

●制度如何決定命運

奧蒂加斯2023年出版一本名為「中國（沒）有流星」（There are （No） Falling Stars in China）的英文書，以類遊記的方式收錄她在五大洲不同國家所創作的文章，其中有些地方正飽受死亡與毀滅的摧殘，但她卻總能在一些看似沒有任何希望的地方看見美好。

根據奧蒂加斯的個人網站，她曾赴中國山西採訪一名收養超過30名身障兒童的婦女，其中許多孩子因當時中國實施一胎化制度而遭父母遺棄。

她在當年的報導中寫道：「在煤礦密布、污染嚴重的山西，許多孩子因先天缺陷被視為家庭的羞恥。一胎化政策之下，父母寧願遺棄他們，也不願承受來自社會與制度的壓力。」

逾20年的採訪經驗讓她愈來愈相信，人們以為自己在做選擇，但許多選擇其實早已被出生的環境、家庭與制度決定。

奧蒂加斯告訴中央社：「在某種程度上，我們被自己出生時的制度所形塑。」她表示，這不只存在於人們印象中的威權社會，而是發生在每一個地方。

她補充說：「人們會以為，只有在專制或獨裁的社會裡，人的選擇才會被限制。但其實每個地方都一樣。我們都是自己成長背景與所處環境的產物。」

●最大課題是跨越體制

奧蒂加斯解釋，書名「中國（沒）有流星 」中的「流星」是一種隱喻，意指無論身處何種環境，人們之所以能堅持下去是因為內心深處有一股力量，想要掙脫限制以生存下去。

她認為，人們的限制無所不在，「而生活的一部分，就是努力跨越這種束縛」，去看看出生環境之外的世界。她形容，制度就像人在出生時就被套上的一件衣服；人生真正的課題就是擺脫制度，擁有好奇心與勇氣，去看見那套衣服之外的世界，「一切都與成長、改變和學習有關」。

作為資深記者，如今從作家角度觀察世界動盪局勢，她仍相信改變終究會發生，「這是一種循環，總有黑暗，然後總會有人努力掙脫束縛，重見光明」。

她說：「若綜觀世界史，你會發現人們經歷太多可怕的事情，但我們依然生存下來，所以我所學習到的是，總會在某個地方燃起希望的火花。」

對於中國的發展，她字字斟酌地告訴中央社：「我相信改變，這正是人生中唯一不變的事物。」但未明確說明是何種改變。

奧蒂加斯補充說，現在的中國經歷許多改變，而這種改變不會停止，並指「中國的未來取決於中國人民」，她不認為現狀會停滯不前。

●真正的人生在鏡頭之外

對奧蒂加斯而言，跨越制度的另一種方式，是接受人生並非永遠完美，允許自己經歷混亂與挫折。

將步入50歲的奧蒂加斯，去年出版了新書「什麼鬼？ ！這女人要50歲了」（WTF？！Woman TurningFifty），並在今年登上香港國際文學節（HKILF） 舞台，不同於一般談論中年焦慮的書，她更想書寫的是人生中混亂、痛苦與心碎時刻。

她向中央社表示，社群媒體讓人以為人生總是完美、成功且被精心安排，但真正重要的往往是那些鏡頭外、沒被看見的時刻。

她說：「你知道，現在的生活被過度包裝，人們在社群媒體上看到別人展現的完美生活，感到壓力巨大。所以你覺得人生應該是這樣，沒有空間容納混亂、痛苦和心碎。但實際上，生活真正的發生地往往不在鏡頭前，也不在對外表演的場合。」

奧蒂加斯表示，透過這本最新著作，希望反映出其混亂、痛苦與心碎的經歷，同時想告訴讀者，「沒關係，你會撐過去，這只是人生起伏的一部分」。

前戰地記者、菲律賓作家奧蒂加斯（前）2013年在菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）採訪叛軍組織。圖／奧蒂加斯提供（中央社） 中央通訊社
前戰地記者、菲律賓作家奧蒂加斯（前）2013年在菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）採訪叛軍組織。圖／奧蒂加斯提供（中央社） 中央通訊社

菲律賓作家奧蒂加斯（左3）因著作「陰影街上的房子：寓言」被選入泰國「喬曼娜國際女性文學獎」初選名單，而受邀到曼谷參加作家巡迴活動與讀者見面。中央社
菲律賓作家奧蒂加斯（左3）因著作「陰影街上的房子：寓言」被選入泰國「喬曼娜國際女性文學獎」初選名單，而受邀到曼谷參加作家巡迴活動與讀者見面。中央社

泰國 CNN 中央社

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