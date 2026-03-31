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在倫敦狂買85處房產！神秘富豪資產遭凍結…英媒揭身分是陸涉賭通緝犯

中央社／ 台北31日電
一名擁有倫敦85處房產、總價值高達8100萬英鎊（約新台幣34.3億元）的神秘富豪，日前資產遭英國皇家檢察署（CPS）凍結。這名富豪的真實身分，是涉嫌在中國經營非法賭場、正遭中國法院通緝的男子蘇江波。示意圖。圖／AI生成
一名擁有倫敦85處房產、總價值高達8100萬英鎊（約新台幣34.3億元）的神秘富豪，日前資產遭英國皇家檢察署（CPS）凍結。這名富豪的真實身分，是涉嫌在中國經營非法賭場、正遭中國法院通緝的男子蘇江波。示意圖。圖／AI生成

英國媒體報導，一名擁有倫敦85處房產、總價值高達8100萬英鎊（約新台幣34.3億元）的神秘富豪，日前資產遭英國皇家檢察署（CPS）凍結。這名富豪的真實身分，是涉嫌在中國經營非法賭場、正遭中國法院通緝的男子蘇江波（SuJiangbo，音譯）。

英國「星期日泰晤士報」（The Sunday Times）報導，蘇江波的身分，是由該報與非營利跨國網路調查媒體「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）共同調查而得知。英國皇家檢察署先前將蘇江波稱為「X先生」（Mr.X）。

根據報導，經調查發現，現年40歲的蘇江波，先前利用一本加勒比海島國聖克里斯多福及尼維斯發行、具投資移民性質的「黃金護照」在英國開設公司。再從2023年9月起在倫敦瘋狂購入數十棟房地產，其中1棟位在倫敦市中心區的頂樓豪宅，價值更高達1300萬美元（約新台幣4.17億元）。

但在蘇江波大舉購買倫敦房產後不久，福建省大田縣法院就在2023年9月15日發布包括蘇江波在內、多達38名共犯的通緝令，內含照片及住址，明確列為「在逃犯罪嫌疑人」，涉及的犯行有非法賭博、詐騙和網路犯罪。

報導指出，皇家檢控署已於今年3月24日宣布，依英國相關法令，視「X先生」的財產為「不明財富」，並正式凍結其名下資產，其中包括倫敦市中心區和南部地區的85處房產。經調查比對，證實是「X先生」中國法院通緝的蘇江波。

根據報導，星期日泰晤士報記者曾試圖透過電子郵件及電話聯絡蘇江波，但都未獲回覆。而這次行動顯示，英國正加強打擊利用倫敦作為避風港的跨國犯罪分子及其黑錢。

倫敦 英國 中國

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