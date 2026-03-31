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瑞典社會震驚！男疑利用妻毒癮 逼她賣淫接客120人遭起訴

中央社／ 斯德哥爾摩30日綜合外電報導
瑞典檢方今天起訴一名男子，他涉嫌逼迫妻子賣淫牟利，為逾120名男性提供性服務，面臨加重媒介性交易罪、多起強姦罪及傷害罪等罪名指控。示意圖。圖／AI生成
瑞典檢方今天起訴一名男子，他涉嫌逼迫妻子賣淫牟利，為逾120名男性提供性服務，面臨加重媒介性交易罪、多起強姦罪及傷害罪等罪名指控。示意圖。圖／AI生成

瑞典檢方今天起訴一名男子，他涉嫌逼迫妻子賣淫牟利，為逾120名男性提供性服務，面臨加重媒介性交易罪、多起強姦罪及傷害罪等罪名指控。

法新社及歐洲新聞台（Euronews）報導，這名男子現年62歲，是犯罪組織「地獄天使」（Hells Angels）前成員，在妻子向瑞典北部警方報案後，他於去年10月底落網，至今仍受羈押。

根據瑞典檢方起訴書，這名男子多年來逼迫妻子「從事並屈從於性行為」牟利。他被控製作網路廣告、安排會面、看守現場及逼迫妻子在網上表演性行為，以吸引更多客戶。

此外，該男子還被控以暴力和威脅手段，利用妻子的毒癮並對其供應毒品。檢方形容他的行徑是「無情的剝削」。

這起案件曝光後震驚瑞典社會，人們將她的境遇與法國婦女吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot）的案件相提並論。

她的時任丈夫多明尼克．畢立可（Dominique Pelicot）2024年承認，他曾多次下藥迷昏妻子，並邀請數十名男子在她昏迷時加以性侵，因此被判20年徒刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

瑞典 妻子

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