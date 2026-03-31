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德國1998年以來首見！漢堡市中心驚傳野狼咬傷人

中央社／ 柏林31日綜合外電報導

當局表示，一隻狼在德國第2大城漢堡一處購物區咬傷一名女子。據信這是原已在德國滅絕的野狼於1998年重新現蹤以來，首起類似襲擊事件。

美聯社引述德通社（DPA）報導，消防單位表示，昨晚歷經此一不尋常遭遇的該名女子已經被送往漢堡（Hamburg）的醫院。她今天的情況暫不得而知，警方未說明被咬傷的部位，導致這起攻擊的原因也還不清楚。

襲擊事件發生在市中心西側、靠近阿爾托納（Altona）車站的購物區。警方表示，昨天深夜，在接獲民眾通報目擊這隻狼出現在漢堡市中心的內阿爾斯特湖（Binnenalster）及其他地點後，員警將牠從湖中拉出。當地媒體報導，這隻狼後來被送到市郊的圍欄設施。

官員認為，涉案的野狼很可能與週末在市郊白沙島（Blankenese）出現的狼是同一隻。專家推測牠是隻還在尋找自己領域、誤闖城市的年輕野狼。地方政府指出，狼通常會避開人類和狗，對牠們來說很獨特的城市環境相當具有壓力。

德通社報導，德國聯邦自然保育局（Federal Agency for Nature Conservation）表示，這是消失150年的野生狼於將近30年前在德國重新現蹤以來，首次有紀錄的人類遭到狼襲擊事件。

在歐洲，狼襲擊牲畜問題多年來日益受到農民關切。歐洲議會（European Parliament）去年表決通過，將狼的保護等級從「嚴格保護」降為「受保護」。

德國國會上週通過立法，對殺害或咬傷家畜的狼進行射殺變得更加容易。

德國

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