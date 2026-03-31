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達美航空班機起飛後發動機故障 左機翼疑冒火光…緊急返航無人傷亡
達美航空今天透過聲明指出，旗下一架前往美國亞特蘭大的飛機昨夜自巴西聖保羅起飛後不久，因左側發動機出現機械故障返航，飛機隨後平安降落，未傳出人員傷亡。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，達美航空（Delta Air Lines）這架飛機起飛後不久，其中一個發動機發生故障，機上乘客一度急喊要求「調頭」。根據達美航空，飛機返航並安全降落，乘客則由接駁巴士送回航廈。
CNN發布的影片顯示，從機艙舷窗看出去，左側機翼一帶似乎出現火光，背景傳來尖叫聲。
路透社報導，達美航空表示，這架空中巴士A330-300當時載有272名乘客和14名機組人員，在安全降落後由機場救援與消防人員待命應對。
當地媒體G1報導，這起事件導致聖保羅國際機場（Sao Paulo International Airport）其他航班延誤。
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