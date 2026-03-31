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達美航空班機起飛後發動機故障 左機翼疑冒火光…緊急返航無人傷亡

中央社／ 聖保羅30日綜合外電報導
達美航空旗下一架前往美國亞特蘭大的飛機昨夜自巴西聖保羅起飛後不久，因左側發動機出現機械故障返航，飛機隨後平安降落，未傳出人員傷亡。圖為達美航空班機，非新聞當事。路透社
達美航空旗下一架前往美國亞特蘭大的飛機昨夜自巴西聖保羅起飛後不久，因左側發動機出現機械故障返航，飛機隨後平安降落，未傳出人員傷亡。圖為達美航空班機，非新聞當事。路透社

達美航空今天透過聲明指出，旗下一架前往美國亞特蘭大的飛機昨夜自巴西聖保羅起飛後不久，因左側發動機出現機械故障返航，飛機隨後平安降落，未傳出人員傷亡。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，達美航空（Delta Air Lines）這架飛機起飛後不久，其中一個發動機發生故障，機上乘客一度急喊要求「調頭」。根據達美航空，飛機返航並安全降落，乘客則由接駁巴士送回航廈。

CNN發布的影片顯示，從機艙舷窗看出去，左側機翼一帶似乎出現火光，背景傳來尖叫聲。

路透社報導，達美航空表示，這架空中巴士A330-300當時載有272名乘客和14名機組人員，在安全降落後由機場救援與消防人員待命應對。

當地媒體G1報導，這起事件導致聖保羅國際機場（Sao Paulo International Airport）其他航班延誤。

美國 飛機

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