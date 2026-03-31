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取得用地卡關…日本成田機場新跑道延後「至少一年」啟用

中央社／ 東京31日綜合外電報導

日媒今天報導，成田機場新建跑道的工程正在進行，但截至今年2月下旬，營運機場的公司還沒取得全體約1成的用地，因此新跑道啟用時間，將從原定的2029年3月延後至少一年。

日本經濟新聞」報導，營運成田機場的成田國際機場公司（NAA）近期將向日本國土交通大臣（相當於交通部長）金子恭之報告此事。

成田機場目前正在進行的工程，包含把現有長度為2500公尺的B跑道延長1000公尺，以及新建長度3500公尺的C跑道。完工之後，成田機場年起降次數有望從目前的34萬次，增加到50萬次。

不過，截至今年2月20日，NAA僅取得88.4%的用地，直接攸關C跑道的部分，仍有局部用地尚未取得。NAA指出，確保用地的狀況「極為嚴峻」，估計C跑道起用時間會大幅延期。

儘管取得B跑道用地比較順暢，但可能也需要整地的時間。相關人士透露，有意見認為上述兩條跑道的工程均會延遲。

共同社報導，取得用地卡關的原因包含補償金額談不攏等因素。相關人士表示，新建的C跑道至少會延期1年以上起用。

根據NAA的資訊，上述新建與延長跑道的計畫2020年1月被日本政府批准，並於2025年5月開始正式動工。延伸B跑道與新建C跑道會使成田機場的面積擴大為2297公頃，變成原本的約兩倍。總體費用估計耗資6700億日圓左右。

日本政府已經指示NAA在2025年度確保用地。過去一段時間千葉縣知事與周邊的地方政府首長組成的協議會持續協調相關事宜。

日本政府計劃大幅強化成田機場與羽田機場的機能，目標是把這兩座機場的合計年起降次數，從目前的約83萬次增加到100萬次，以因應數量增加的外國旅客，還有提升作為貿易據點的競爭力。

「日本經濟新聞」報導，NAA與千葉縣政府也端出「機場城構想」，希望在成田機場周邊打造整合產業與住宅的區域，過去一段時間也帶動物流、保養與維修飛機領域的產業群聚，不過新跑道計畫延宕也可能影響相關投資熱潮。

成田機場 日本

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