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「暴力只會滋生暴力」達賴喇嘛籲中東與俄烏和平 支持教宗傳達的訊息

中央社／ 新德里31日綜合外電報導
佛教精神領袖達賴喇嘛今天警告，暴力只會引發更多衝突，他在中東與俄烏戰火持續之際呼籲和平。美聯社
佛教精神領袖達賴喇嘛今天警告，暴力只會引發更多衝突，他在中東與俄烏戰火持續之際呼籲和平。美聯社

佛教精神領袖達賴喇嘛今天警告，暴力只會引發更多衝突，他在中東與俄烏戰火持續之際呼籲和平。

法新社報導，達賴喇嘛（Dalai Lama）今天在一封信中寫道：「歷史一再證明，暴力只會滋生更多暴力，永遠無法成為和平的長久基礎。」

這位諾貝爾和平獎得主補充道：「衝突要獲得持久解方，必須以對話、外交與互相尊重為基礎，並本著我們在最深層次彼此皆為兄弟姐妹的認知來處理，中東或俄烏衝突都是如此。」

「我呼籲並祈禱這些暴力與衝突能盡早結束。」

高齡90歲、流亡印度的達賴喇嘛表示，他支持羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）在聖枝主日（Palm Sunday）講道時傳達的和平訊息。

達賴喇嘛指出：「他呼籲放下武器、棄絕暴力的訊息讓我深感共鳴，因為這正是所有主要宗教所教導的核心。」

他提到，無論是基督教、佛教、伊斯蘭教、印度教、猶太教或其他偉大的靈性傳統，「其核心訊息都是相同的：愛、慈悲、寬容與自律」。

他並強調：「暴力在這些信仰的教義中沒有真正的容身之處。」

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