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歐盟新制EES將生效 布魯塞爾機場籲「彈性執行」…出入境系統恐致延誤航班
比利時首都布魯塞爾主要機場今天要求歐洲聯盟（EU）在實施新的數位出入境檢查系統時具有彈性，稱相關措施已導致航班延誤，數百名旅客錯過班機。
法新社報導，歐盟自去年10月以來分階段實施延宕已久的「入/出境系統」（Entry/Exit System, EES），對非歐盟公民旅客取消傳統護照蓋章，改以數位登錄。
EES預計將於4月10日全面生效，但布魯塞爾札范登（Zaventem）機場敦促給予更多彈性。
機場聲明說：「上週非歐洲旅客在邊境管制的等候時間增加，離境約需2小時，入境則超過3小時。」
聲明還說，這導致過去數天約有600名旅客錯過航班。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）表示注意到「航空界所表達的疑慮」，但也指出所有歐盟會員國均已同意推動這項系統實施。
歐盟執委會說：「即使時程已有共識，仍有少數會員國遇到技術困難。執委會正與這些會員國密切聯繫，同時分享運作順暢的會員國最佳實務經驗。」
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