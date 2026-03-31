快訊

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

影／驚悚畫面曝光！桃園中壢重大車禍 外送員遭輾斷成兩截慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟新制EES將生效 布魯塞爾機場籲「彈性執行」…出入境系統恐致延誤航班

中央社／ 布魯塞爾30日綜合外電報導
比利時首都布魯塞爾主要機場今天要求歐洲聯盟（EU）在實施新的數位出入境檢查系統時具有彈性，稱相關措施已導致航班延誤，數百名旅客錯過班機。示意圖。圖／AI生成
比利時首都布魯塞爾主要機場今天要求歐洲聯盟（EU）在實施新的數位出入境檢查系統時具有彈性，稱相關措施已導致航班延誤，數百名旅客錯過班機。示意圖。圖／AI生成

比利時首都布魯塞爾主要機場今天要求歐洲聯盟（EU）在實施新的數位出入境檢查系統時具有彈性，稱相關措施已導致航班延誤，數百名旅客錯過班機。

法新社報導，歐盟自去年10月以來分階段實施延宕已久的「入/出境系統」（Entry/Exit System, EES），對非歐盟公民旅客取消傳統護照蓋章，改以數位登錄。

EES預計將於4月10日全面生效，但布魯塞爾札范登（Zaventem）機場敦促給予更多彈性。

機場聲明說：「上週非歐洲旅客在邊境管制的等候時間增加，離境約需2小時，入境則超過3小時。」

聲明還說，這導致過去數天約有600名旅客錯過航班。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）表示注意到「航空界所表達的疑慮」，但也指出所有歐盟會員國均已同意推動這項系統實施。

歐盟執委會說：「即使時程已有共識，仍有少數會員國遇到技術困難。執委會正與這些會員國密切聯繫，同時分享運作順暢的會員國最佳實務經驗。」

歐盟

相關新聞

排隊惡夢掰了？好市多「全新結帳方式」曝光 10秒內推車閃人

去好市多採買最痛苦的就是結帳排到天荒地老，但這種情況以後可能消失了！好市多（Costco）官方透露，目前正在測試一套全新的自動化結帳流程，目標是讓每位會員的結帳時間縮短到「10秒以內」。這項計畫不再只是單純叫消費者自己刷條碼，而是改用「店員先掃、機器後付」的混搭模式。 據《福斯新聞台（FOX 11）》報導，這套「預掃描」新系統省略過去顧客推車等櫃檯的流程，改由店員在提前在排隊區以手持設備掃描推車商品，等到結帳機台，顧客不用再把商品搬上搬下，直接透過行動支付，平均8秒鐘就能離開。好市多財務長米勒希普（Gary Millerchip）在第二季法說會上透露，這項作法讓賣場的人流順暢很多，會員反應都很好。 其實好市多之前也試過全自助結帳，但效果並不顯著。根據調查，雖然年輕人愛自己動手，但55歲以上的長輩看到整車像山一

日本北海道住宿稅將生效 18地將雙重課稅

日本北海道政府將在明天起向投宿當地旅館、民宿的旅客課徵「住宿稅」，由於北海道有18個地區另行開徵「住宿稅」，實際稅額將為...

出國最怕拉肚子！醫揭1款藥物可降65%風險 再教私房避雷撇步

美國華盛頓郵報「Well+Being」版「Ask a Doctor」專欄30日刊登讀者來函詢問，出國第2天就腹瀉是否只是運氣不佳，並希望避免再次發生。對此，哈佛醫學院講師、腸胃科醫師帕斯里恰（Trisha Pasricha, MD）表示，旅遊者腹瀉確實與運氣有關，但可透過攜帶含次水楊酸鉍成分的藥物降低風險，並提供多項預防建議，以減少旅途中發病的可能。

歐盟新制EES將生效 布魯塞爾機場籲「彈性執行」…出入境系統恐致延誤航班

比利時首都布魯塞爾主要機場今天要求歐洲聯盟（EU）在實施新的數位出入境檢查系統時具有彈性，稱相關措施已導致航班延誤，數百...

末日降臨？澳洲海岸驚現「血色天空」 氣象局揭異象真相

澳洲西海岸近日出現驚悚的「末日景象」，在熱帶氣旋「納雷爾」（Cyclone Narelle）登陸前夕，西澳鯊魚灣（Shark Bay）一帶的天空竟然瞬間染成整片深紅，呈現出一種詭異、壓抑的「血色濾鏡」效果。這副宛如好萊塢災難片現場的畫面隨即引發全球關注，國際媒體紛紛對此進行報導。 綜合外媒報導，當地居民表示，隨著氣旋接近，當天下午3點半左右，整片天空從橘色轉為深紅，視野所及全是一片赤紅。更駭人的是，這不只是視覺上的震撼，空氣中瀰漫著厚重的粉塵，吸入時會有明顯的顆粒感，「牙齒縫裡都是沙，連眼睛都睜不開」。 針對這起罕見現象，澳洲氣象局（BOM）資深預報員海因斯（Angus Hines）解釋，這並非超自然力量，而是由兩大關鍵因素交

美軍跨境抓捕馬杜羅後，川普如何「治理」委內瑞拉？

自委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）於2026年1月3日遭美軍跨境抓捕後，已過兩個多月。這段時間，美國總統川普先是高調宣稱「美國需要格陵蘭」引發北約震盪，隨後聯手以色列對伊朗發動空襲，導致在位三十餘年的伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡，近期更藉由全面石油封鎖要逼古巴總統下台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。