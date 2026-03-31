歐盟新制EES將生效 布魯塞爾機場籲「彈性執行」…出入境系統恐致延誤航班

比利時首都布魯塞爾主要機場今天要求歐洲聯盟（EU）在實施新的數位出入境檢查系統時具有彈性，稱相關措施已導致航班延誤，數百名旅客錯過班機。

法新社報導，歐盟自去年10月以來分階段實施延宕已久的「入/出境系統」（Entry/Exit System, EES），對非歐盟公民旅客取消傳統護照蓋章，改以數位登錄。

EES預計將於4月10日全面生效，但布魯塞爾札范登（Zaventem）機場敦促給予更多彈性。

機場聲明說：「上週非歐洲旅客在邊境管制的等候時間增加，離境約需2小時，入境則超過3小時。」

聲明還說，這導致過去數天約有600名旅客錯過航班。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）表示注意到「航空界所表達的疑慮」，但也指出所有歐盟會員國均已同意推動這項系統實施。

歐盟執委會說：「即使時程已有共識，仍有少數會員國遇到技術困難。執委會正與這些會員國密切聯繫，同時分享運作順暢的會員國最佳實務經驗。」