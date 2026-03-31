快訊

紐時曝伊朗高層大亂！倖存官員嚇到不敢打電話 對美和談陷惡循環

三星中階新機Galaxy A57與A37來了！新增512GB大容量 售價、優惠一次看

LINE TODAY啟用高鐵「自由座等候時間預估」！1鍵速查人潮資訊

聽新聞
0:00 / 0:00

日本北海道住宿稅將生效 18地將雙重課稅

中央社／ 東京31日綜合外電報導
富田農場是北海道知名的賞花景點。聯合報系資料照／記者陳睿中攝影
富田農場是北海道知名的賞花景點。聯合報系資料照／記者陳睿中攝影

日本北海道政府將在明天起向投宿當地旅館、民宿的旅客課徵「住宿稅」，由於北海道有18個地區另行開徵「住宿稅」，實際稅額將為北海道政府加上各市町村另行徵收的住宿稅。

「讀賣新聞」報導，北海道各地的旅宿業者已經在忙著通知旅客這項新制，不過有業者也擔心新制會增加員工辦理旅客入住時的工作負擔。

像是札幌市中央區一間商務旅館，已在大廳公告將在明天起開徵北海道政府與市府的住宿稅。

札幌市政府規定的住宿稅為每人每晚住宿費未滿5萬日圓的話，住宿稅為200日圓；每人每晚住宿費5萬日圓以上的話，札幌市府的住宿稅為500日圓。

而北海道政府課徵的住宿稅為每人每晚住宿費未滿2萬日圓的話，為100日圓；2萬日圓以上、未滿5萬日圓的話為200日圓；5萬日圓以上為500日圓。

兩種稅收加起來的話，上述中央區這間旅館之後將徵收的住宿稅為「未滿2萬日圓」為300日圓；「2萬日圓以上、未滿5萬日圓」為400日圓；「5萬日圓以上」則是1000日圓。

這間旅館將在旅客入住時，收取北海道與市府的住宿稅，之後預計每個月繳納給市府收到的稅金。

除了已在2019年率先導入住宿稅的俱知安町採固定稅率之外，北海道內另行開徵住宿稅的市町村大多採用「分級定額制」訂定住宿稅，且稅金也因地區而異有所不同。

不僅是旅館與飯店，投宿民宿的旅客也會被課徵住宿稅，但學生校外教學等以教育為目的住宿行程，將不會被課住宿稅。

北海道政府估計，住宿稅能帶來每年約45億日圓的稅收，將為此成立基金，與一般財源區別。由於住宿稅被繳納給北海道政府會出現一些時間落差，第一個實施住宿稅的2026年度，稅收預估為32億日圓左右；扣除相關經費之後，將以補助金形式發給觀光業者約25億日圓，用於提升服務等支出。

日本 北海道

延伸閱讀

7萬人瘋搶嘉市國旅住宿補助 旅館公會喊話業者自律：別先漲價再折抵

相關新聞

排隊惡夢掰了？好市多「全新結帳方式」曝光 10秒內推車閃人

去好市多採買最痛苦的就是結帳排到天荒地老，但這種情況以後可能消失了！好市多（Costco）官方透露，目前正在測試一套全新的自動化結帳流程，目標是讓每位會員的結帳時間縮短到「10秒以內」。這項計畫不再只是單純叫消費者自己刷條碼，而是改用「店員先掃、機器後付」的混搭模式。 據《福斯新聞台（FOX 11）》報導，這套「預掃描」新系統省略過去顧客推車等櫃檯的流程，改由店員在提前在排隊區以手持設備掃描推車商品，等到結帳機台，顧客不用再把商品搬上搬下，直接透過行動支付，平均8秒鐘就能離開。好市多財務長米勒希普（Gary Millerchip）在第二季法說會上透露，這項作法讓賣場的人流順暢很多，會員反應都很好。 其實好市多之前也試過全自助結帳，但效果並不顯著。根據調查，雖然年輕人愛自己動手，但55歲以上的長輩看到整車像山一

日本北海道住宿稅將生效 18地將雙重課稅

日本北海道政府將在明天起向投宿當地旅館、民宿的旅客課徵「住宿稅」，由於北海道有18個地區另行開徵「住宿稅」，實際稅額將為...

出國最怕拉肚子！醫揭1款藥物可降65%風險 再教私房避雷撇步

美國華盛頓郵報「Well+Being」版「Ask a Doctor」專欄30日刊登讀者來函詢問，出國第2天就腹瀉是否只是運氣不佳，並希望避免再次發生。對此，哈佛醫學院講師、腸胃科醫師帕斯里恰（Trisha Pasricha, MD）表示，旅遊者腹瀉確實與運氣有關，但可透過攜帶含次水楊酸鉍成分的藥物降低風險，並提供多項預防建議，以減少旅途中發病的可能。

末日降臨？澳洲海岸驚現「血色天空」 氣象局揭異象真相

澳洲西海岸近日出現驚悚的「末日景象」，在熱帶氣旋「納雷爾」（Cyclone Narelle）登陸前夕，西澳鯊魚灣（Shark Bay）一帶的天空竟然瞬間染成整片深紅，呈現出一種詭異、壓抑的「血色濾鏡」效果。這副宛如好萊塢災難片現場的畫面隨即引發全球關注，國際媒體紛紛對此進行報導。 綜合外媒報導，當地居民表示，隨著氣旋接近，當天下午3點半左右，整片天空從橘色轉為深紅，視野所及全是一片赤紅。更駭人的是，這不只是視覺上的震撼，空氣中瀰漫著厚重的粉塵，吸入時會有明顯的顆粒感，「牙齒縫裡都是沙，連眼睛都睜不開」。 針對這起罕見現象，澳洲氣象局（BOM）資深預報員海因斯（Angus Hines）解釋，這並非超自然力量，而是由兩大關鍵因素交

美軍跨境抓捕馬杜羅後，川普如何「治理」委內瑞拉？

自委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）於2026年1月3日遭美軍跨境抓捕後，已過兩個多月。這段時間，美國總統川普先是高調宣稱「美國需要格陵蘭」引發北約震盪，隨後聯手以色列對伊朗發動空襲，導致在位三十餘年的伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡，近期更藉由全面石油封鎖要逼古巴總統下台。

影／超過半世紀首度重返月球！「阿提米絲二號」任務48小時升空倒數

美國太空總署（NASA）31日啟動「阿提米絲二號」（Artemis II）為期兩天的任務倒數，為超過半個世紀以來首次載人登月任務做準備。這項備受期待的繞月飛行，將為未來太空探索鋪路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。