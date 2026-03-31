日本北海道住宿稅將生效 18地將雙重課稅

日本北海道政府將在明天起向投宿當地旅館、民宿的旅客課徵「住宿稅」，由於北海道有18個地區另行開徵「住宿稅」，實際稅額將為北海道政府加上各市町村另行徵收的住宿稅。

「讀賣新聞」報導，北海道各地的旅宿業者已經在忙著通知旅客這項新制，不過有業者也擔心新制會增加員工辦理旅客入住時的工作負擔。

像是札幌市中央區一間商務旅館，已在大廳公告將在明天起開徵北海道政府與市府的住宿稅。

札幌市政府規定的住宿稅為每人每晚住宿費未滿5萬日圓的話，住宿稅為200日圓；每人每晚住宿費5萬日圓以上的話，札幌市府的住宿稅為500日圓。

而北海道政府課徵的住宿稅為每人每晚住宿費未滿2萬日圓的話，為100日圓；2萬日圓以上、未滿5萬日圓的話為200日圓；5萬日圓以上為500日圓。

兩種稅收加起來的話，上述中央區這間旅館之後將徵收的住宿稅為「未滿2萬日圓」為300日圓；「2萬日圓以上、未滿5萬日圓」為400日圓；「5萬日圓以上」則是1000日圓。

這間旅館將在旅客入住時，收取北海道與市府的住宿稅，之後預計每個月繳納給市府收到的稅金。

除了已在2019年率先導入住宿稅的俱知安町採固定稅率之外，北海道內另行開徵住宿稅的市町村大多採用「分級定額制」訂定住宿稅，且稅金也因地區而異有所不同。

不僅是旅館與飯店，投宿民宿的旅客也會被課徵住宿稅，但學生校外教學等以教育為目的住宿行程，將不會被課住宿稅。

北海道政府估計，住宿稅能帶來每年約45億日圓的稅收，將為此成立基金，與一般財源區別。由於住宿稅被繳納給北海道政府會出現一些時間落差，第一個實施住宿稅的2026年度，稅收預估為32億日圓左右；扣除相關經費之後，將以補助金形式發給觀光業者約25億日圓，用於提升服務等支出。