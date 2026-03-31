德巴伐利亞美術館面對歷史責任 歸還納粹掠奪畫作

一幅在納粹時期遭強制拍賣、流轉近90年的畫作，終於回到原收藏者家族手中。德國巴伐利亞國立繪畫收藏館宣布，將被認定為「納粹掠奪藝術」的作品歸還給後代，這項決定被視為面對歷史責任、實踐德國「記憶文化」重要一步。

過去因處理納粹掠奪藝術進度緩慢而飽受批評的巴伐利亞當局今天宣布，將歸還德國猶太畫家萊瑟・烏里（Lesser Ury）畫作「室內與孩童」（DieGeschwister，直譯：兄弟姐妹），交還給柏林銀行收藏家高史密特（Curt Goldschmidt）後代。

根據館方說明，高史密特為猶太人，是柏林金融與文化界的重要人物，家族銀行在1930年代因納粹政權打壓猶太企業而陷入困境。1935年，他的財產被迫進入破產程序，家中收藏與家具全數拍賣，這幅畫亦在當時拍賣之列。

「室內與孩童」在拍賣時被標註為來自「非雅利安人財產」，拍賣所得並未交給高史密特本人，而是歸國家，即當時的納粹政權所有。

此類在政治壓迫下進行的拍賣，雖形式上屬交易，實際上並非出於自願，因此被認定為納粹掠奪藝術的一種。

1972年，負責管理慕尼黑多座國立美術館館藏的巴伐利亞國立繪畫收藏館（Bavarian State PaintingCollections），透過藝術市場購入該畫，但當時並未釐清其來源，使作品在公共收藏體系中留存數十年。

德國自1998年簽署「華盛頓原則」（WashingtonPrinciples）以來，持續推動納粹掠奪藝術的來源研究與歸還機制，鼓勵博物館與收藏機構主動檢視館藏，並在確認涉及迫害情形時與原持有人後代協商歸還。

自1999年起，巴伐利亞國立繪畫收藏館即展開「溯源研究」，追查館藏藝術品創作以來的擁有者與流轉歷程，比對拍賣紀錄、收藏文件與歷史資料，釐清作品是否曾在納粹迫害期間被不當取得。

館方表示，歸還不僅是法律與道德責任，也是德國「記憶文化」（Erinnerungskultur）的重要實踐，即透過教育、制度與公共行動持續面對納粹歷史。

針對歸還行動，巴伐利亞藝術部長布魯梅（MarkusBlume）指出，高史密特的遭遇，象徵許多在納粹時期支持藝術家卻遭迫害的猶太藝術收藏家命運；高史密特家族後代則表示，歡迎這項決定，並肯定德國致力於面對納粹歷史的努力。