排隊惡夢掰了？好市多「全新結帳方式」曝光 10秒內推車閃人

去好市多採買最痛苦的就是結帳排到天荒地老，但這種情況以後可能消失了！好市多（Costco）官方透露，目前正在測試一套全新的自動化結帳流程，目標是讓每位會員的結帳時間縮短到「10秒以內」。這項計畫不再只是單純叫消費者自己刷條碼，而是改用「店員先掃、機器後付」的混搭模式。

據《福斯新聞台（FOX 11）》報導，這套「預掃描」新系統省略過去顧客推車等櫃檯的流程，改由店員在提前在排隊區以手持設備掃描推車商品，等到結帳機台，顧客不用再把商品搬上搬下，直接透過行動支付，平均8秒鐘就能離開。好市多財務長米勒希普（Gary Millerchip）在第二季法說會上透露，這項作法讓賣場的人流順暢很多，會員反應都很好。

其實好市多之前也試過全自助結帳，但效果並不顯著。根據調查，雖然年輕人愛自己動手，但55歲以上的長輩看到整車像山一樣的商品，還是寧願排人工通道，因為「自己掃太累了」。好市多這次改讓員工處理最麻煩的掃描動作，機器只負責收錢，成功解決了自助結帳「大車難刷」的痛點。

雖然最近好市多剛調漲會員費，但靠著將毛利控制在15%左右的CP值，今年第二季營收還是衝破682億美元，成長非常驚人。接下來這套「結帳黑科技」如果測試成功，預計會推廣到更多門市。