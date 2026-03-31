信徒等待伊朗邊境開放 預備波語聖經支援

長期壓制迫害信徒的伊朗，福音之門將要開啟！美國基督教宣道組織正密切關注伊朗政局的動盪，並將其視為傳播信仰的歷史契機，能讓長期受限的伊朗民眾獲得宗教自由。儘管目前當地局勢混亂且充滿風險，許多福音機構仍積極籌備大量波斯語聖經與宗教書籍，準備在邊境開放時立即運入。

等待伊朗福音之們

《今日基督報》報導，伊朗政府長期嚴厲壓制宗教自由並迫害信徒，但近期美國東歐傳教團卻認為，目前的政權更迭壓力，或許能為信仰自由開啟歷史性的一扇大門。對此，該機構已預先籌備大量波斯語及地方語言的聖經，其中包括吉蘭省吉拉基語譯本。

東歐傳教團副主席史密斯表示，聖經已經存在於許多伊朗人中，如果可以開啟這扇福音之門，需求可能遠比以往見過的任何情況都更加龐大，希望能在那一刻所需的資源上做好準備。

祈禱回應信仰需求

《基督教廣播網》報導，儘管面臨戰爭風險與安全考驗，宣教團體仍積極籌備數百萬本聖經與宗教書籍，打算在邊境開啟時迅速送入。此外，該組織也密切關注伊朗政權的局勢，並為該國可能出現的宗教開放做足準備，期待伊朗能迎來歷史性的福音突破。

如今，儘管目前環境依然險峻且充滿未知，相關組織仍呼籲各界為當地的和平與民眾安全持續祈禱，在危機中預備文化與宗教資源的重要性，以便在時局轉變時能迅速回應信仰需求。

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