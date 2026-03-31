非洲女性頻傳網路受暴 籲各國強化監管

非洲女性網路暴力事件頻傳！英國網路調查指出，非洲面臨日益嚴重的數位性別暴力，包括性騷擾、深偽色情與假訊息嚴重氾濫，並對女性政治人物、記者及女童造成實質的身心傷害。專家呼籲，各國政府應將網路安全視為基本人權，避免加深性別歧視與社會排斥。

非洲女性迭遭數位暴力

《衛報》報導，英國資訊韌性中心報告顯示，隨著非洲網路普及率激增與人口結構年輕化，針對女性與少數群體的科技促進性別暴力正迅速惡化，這些行為包含網路肉搜、深偽技術濫用和性騷擾，不僅對受害者的身心健康造成重創，更迫使女性退出公共與政治領域。

對此，儘管現實生活中的厭女情緒已蔓延至數位空間，但非洲多數國家仍缺乏專門法律來應對這種具備性別特質的攻擊。研究顯示，政治人物、社群活動家與記者是遭受網路暴力的高風險族群，情勢急需各國政府加強立法保障。

此外，科技平台應優先考量用戶安全而非僅追求利潤，並結合提升數位素養教育，才能有效遏止數位暴力在非洲大陸的蔓延。

數位平台監管責任

《聯合國》指出，非洲女性面臨的數位暴力問題，本質上是傳統性別不平等在虛擬空間的延續，而數位落差與法律漏洞使得女性在科技領域更顯脆弱，尤其人工智慧生成的深偽技術與網路騷擾，對女性現實生活造成實質傷害。

如今，各國政府應加強立法與執法，並要求科技公司負起平台監管責任，將科技轉化為促進性別平等的工具，並確保非洲女性能在安全的數位環境中發揮領導力。

【更多精采內容，詳見 】