澳洲16歲社群平台禁令 當局法遵調查恐祭重罰

澳洲網路監管機構今天表示，包括臉書與YouTube在內的多家科技巨人，可能違反禁止16歲以下青少年使用社群媒體的規定，罰款最高可達4950萬澳元（約新台幣11億元）。

綜合法新社與路透社報導，這是澳洲電子安全委員辦公室（eSafety Commissioner）迄今為止所發出的最強烈訊息，代表澳洲政府首次公開評估社群平台的法遵事宜。

澳洲這項禁令正受到全球政策制定者關注。如果這些大型平台法遵情形不佳，恐會削弱各國政府研議實施類似限制的動力。

澳洲於去年12月禁止未滿16歲用戶使用主要社群媒體，理由是有必要保護他們免受「掠奪性演算法」與網路霸凌影響。

網路安全專員葛蘭特（Julie Inman Grant）表示，外界「非常擔心」Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok和YouTube可能違反這項禁令。

葛蘭特指出，雖然社群平台已作了一些初步防範措施，但從我們的法遵監測來看，擔心部分平台可能並未充分遵守澳洲法律。

葛蘭特補充說，「我們現在將採取強制執行措施。」

她指出，強大的科技利益集團一直都在抵制這項法律，就像「大型菸草公司」。「這項改革正扭轉過去20年根深蒂固的社群媒體運作模式。」

「持久且跨世代的改變需要時間，但這些平台今天就已具備遵守規定的能力，我們也確實期待在澳洲營運的公司，能夠遵守我們的法律。」

澳洲電子安全委員辦公室表示，他們發現各平台在法遵上存有重大漏洞，包括：要求先前申報年齡未滿16歲的兒童重新進行驗證；允許反覆進行年齡驗證，直至結果超過16歲；舉報未成年人帳戶的管道不暢；以及缺乏足夠保障措施以防止未成年人註冊。

澳洲的禁令廣泛被視為家長福音，因為許多家長厭倦看到孩子長時間沉迷手機。越來越多研究顯示，過度上網正對青少年身心健康造成影響。

馬來西亞、法國、紐西蘭與印尼等國目前也在考慮採取類似措施。

在澳洲，社群媒體公司須負全責，確保當地用戶年滿16歲。部分平台表示，將利用人工智慧根據照片估算年齡，或讓年輕用戶上傳政府核發證件加以驗證。

儘管多數科技公司承諾遵守澳洲法律，但也警告此類強硬措施可能反將青少年推向網路中更隱蔽、監管更少的角落。