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末日降臨？澳洲海岸驚現「血色天空」 氣象局揭異象真相

聯合新聞網／ 綜合報導
西澳鯊魚灣在熱帶氣旋「納雷爾」登陸前夕驚現異象，天空被染成一片深紅。圖／擷自YouTube頻道「Severe Weather Australia」
西澳鯊魚灣在熱帶氣旋「納雷爾」登陸前夕驚現異象，天空被染成一片深紅。圖／擷自YouTube頻道「Severe Weather Australia

澳洲西海岸近日出現驚悚的「末日景象」，在熱帶氣旋「納雷爾」（Cyclone Narelle）登陸前夕，西澳鯊魚灣（Shark Bay）一帶的天空竟然瞬間染成整片深紅，呈現出一種詭異、壓抑的「血色濾鏡」效果。這副宛如好萊塢災難片現場的畫面隨即引發全球關注，國際媒體紛紛對此進行報導。

綜合外媒報導，當地居民表示，隨著氣旋接近，當天下午3點半左右，整片天空從橘色轉為深紅，視野所及全是一片赤紅。更駭人的是，這不只是視覺上的震撼，空氣中瀰漫著厚重的粉塵，吸入時會有明顯的顆粒感，「牙齒縫裡都是沙，連眼睛都睜不開」。

針對這起罕見現象，澳洲氣象局（BOM）資深預報員海因斯（Angus Hines）解釋，這並非超自然力量，而是由兩大關鍵因素交織而成。首先，西澳北部的土壤含有豐富的鐵質，經過數百萬年的氧化，土地呈現標誌性的紅褐色；當強大的氣旋環流攪動皮爾巴拉（Pilbara）地區乾旱的地表，將巨量的紅色塵土捲入高空並向南擴散，形成大範圍的沙塵雲。

其次是雲層的「擴散效應」。海因斯指出，雖然西澳常見沙塵暴，但通常是在晴天發生，光線散射後頂多呈現昏黃；然而這次正好碰上氣旋帶來的濃厚雲層，雲層阻擋了直射陽光，讓光影不再有明確的來源方向，而是像巨大發光板一樣均勻地照射地面，讓紅色沙塵顯得格外飽和、陰森。

這場末日般的奇景持續了數小時，直到氣旋夾帶的強風與降雨抵達，才在短短半小時內將空氣中的沙塵洗刷乾淨，讓天空恢復原有的色彩。

澳洲

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