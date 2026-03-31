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巴黎永續解方峰會首設台灣館 為保護海洋環境提案

中央社／ 巴黎30日專電
ChangeNOW永續解方峰會在法國巴黎登場，駐法國代表郝培芝（左2）、台北市副市長李泰興（右2）、大會執行長李法佛（左1）、法國國民議會議員博多黑（右1）為台灣館剪綵。中央社
ChangeNOW永續解方峰會在法國巴黎登場，駐法國代表郝培芝（左2）、台北市副市長李泰興（右2）、大會執行長李法佛（左1）、法國國民議會議員博多黑（右1）為台灣館剪綵。中央社

ChangeNOW永續解方峰會今天在法國巴黎登場，首度設立台灣館，聚焦海洋保育與廢棄物處理，提出具體的創新解決方案。

在巴黎大皇宮（Grand Palais）舉行的ChangeNOW創始於2017年，集結大企業、新創公司、投資人、非政府組織等促成對話及合作，旨在為地球問題找解方，是全球最大永續解決方案活動。

在外交部、海洋委員會、海委會海洋保育署、台北市政府、台北市會展產業發展基金會、Impact HubTaipei等單位支持合作下，結合政府與民間力量籌組台灣代表團，首度設立台灣館。

今年僅台灣、荷蘭、烏克蘭設立國家館，台灣館也是第一個來自亞洲的專館，中華民國國旗和其他國旗共同在會場飄揚。

ChangeNOW創始人兼執行長李法佛（SantiagoLefebvre）接受中央社記者訪問時說，ChangeNOW是全球性的地球問題解決方案展會，在接洽合作過程中，台灣回應尤為積極，最終設館展示其創業生態系，他期望協助搭建合作橋梁，也盼看到現場提出的解方能找到資金和支持，從而實現規模化。

駐法國代表郝培芝上午與台北市副市長李泰興、李法佛、法國國民議會議員博多黑（Eric Bothorel）為台灣館剪綵。

郝培芝致詞時說，台灣館代表台灣以行動參與全球永續發展的決心，台灣作為海洋國家，長期致力於海洋保育與永續發展，並持續透過政策與實踐，推動具體可行的創新解決方案。

李泰興說，台北市長蔣萬安有一個口號是「永續共融、希望首都」，「永續共融」是指維護地球環境，因此台北市非常支持環保新創科技，這次贊助新創企業到巴黎展覽，是一個開始，未來也會繼續支持這類有意義的活動。

數度訪台的博多黑用一句話概括台灣在當前世界的角色：「台灣不是問題，台灣是解方。台灣能幫忙（Taiwan can help）。」他說，他會繼續站在台灣一方，促使國際組織接納台灣，讓台灣在能源轉型、永續發展上的努力獲得認可，台灣不該因為一個令人畏懼的龐大鄰國就被剝奪影響力和參與能力。

台灣館有臺灣湛藍海洋聯盟、社團法人台灣重新思考環境教育協會RE-THINK、玩艸植造Wonder Greener團隊在海洋保護等方面提案。

臺灣湛藍海洋聯盟帶著可清理多種水域漂浮垃圾的「湛鬥機」第3代參展，共同創始人兼執行長陳思穎受訪時說，雙船體設計可一邊航行一邊用輸送帶把垃圾收集成籃，已在瑞芳鼻頭港運作2年，接下來將去基隆和平島地質公園設立新的試行點。

她指出，漂浮垃圾以寶特瓶最多，還有漁業浮球、塑膠袋、餐具、紙杯等，絕大多數都是民生垃圾。

玩艸植造帶來蒲草吸管。創辦人暨執行長陳柏燊說，蒲草是中空植物，不需添加物就可使用，回歸自然也不會造成危害，目前在全球已服務1500個以上的客戶，價格可與紙吸管競爭，也已完成自動化產線。

玩艸植造的另一項提案是「海毯計畫」，將蒲草編成毯子，做成浮力結構，替白化但未死亡的珊瑚遮陽「降溫」，創造復原條件。

RE-THINK重新思考創辦人兼執行長黃之揚帶著2個資料庫參展，一是「海廢圖鑑」，蒐集並整理海洋廢棄物資訊，在德國、日本都曾獲獎，可讓大眾以嶄新方式理解海洋廢棄物議題，也可把素材轉化成教育方案。

他說，另一項提案是「回收大百科」，以系統性和互動方式呈現回收資訊，協助民眾理解生活常見廢棄物是什麼成分、該如何分類回收，有利於提高回收率，希望找到國際授權合作夥伴，將台灣成功營運的模型推廣到其他國家。

ChangeNOW永續解方峰會在法國巴黎登場，玩艸植造Wonder Greener帶來蒲草吸管，和以替白化珊瑚降溫為構想的「海毯計畫」參展。中央社
ChangeNOW永續解方峰會在法國巴黎登場，玩艸植造Wonder Greener帶來蒲草吸管，和以替白化珊瑚降溫為構想的「海毯計畫」參展。中央社

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