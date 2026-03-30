墨爾本慈善路跑 台灣隊支持兒童醫療展現外交能量

墨爾本台灣商會攜手青商部號召僑界社團及台灣鄉親組成TaiwanTogether隊，於29日參與墨爾本年度「為孩子而跑」（Run for the Kids）慈善路跑活動，以行動傳遞希望，並展現台灣對當地社會的關懷。

「為孩子而跑」是墨爾本具代表性的慈善路跑活動之一，結合運動與公益，號召民眾支持兒童健康。今年邁入第20週年，共吸引418支隊伍、近3萬人參與。

本次台灣隊在墨爾本台灣商會及青商部號召下，獲墨爾本台灣同鄉會、墨爾本客家聯誼會、輔仁大學墨爾本校友會，以及世界華人工商婦女企管協會墨爾本分會等社團響應，還有逾70位鄉親參與。

墨爾本台灣商會今年特別規劃Taiwan x Australia xLove創意造型活動，鼓勵參與者結合台灣元素與澳洲在地文化，以多元造型參與路跑。

駐墨爾本辦事處處長呂明澤偕組長戴東榮、副組長楊容清及同仁共襄盛舉，於起跑點與台灣隊齊聲高喊Team Taiwan Go!齊力衝刺。

鄉親創意裝扮與熱情應援吸引沿途民眾目光，商會並特別製作Team Taiwan帽子與旗幟致贈參與鄉親，讓台灣色彩一路隨行，展現團隊氣勢與台灣活力。

呂明澤表示，與僑團、台商會及僑青共同參與「為孩子而跑」慈善路跑，別具意義；台灣旅澳社群以實際行動支持在地公益與兒童醫療，不僅展現關懷社會、回饋地方的精神，也具體體現Taiwan CanHelp、Taiwan is Helping的理念。

呂明澤強調，此次活動更展現公私協力、一起拚外交的力量。外交不僅是政府部門的工作，僑界、台商、青年及每一位關心台灣的人，都是台灣與世界連結的重要力量，也是台灣最好的外交夥伴。這也再次說明，台灣有能力貢獻國際社會，並應有機會有意義參與相關國際合作機制。

墨爾本台灣商會會長施峻良及青商部部長徐婉瑄表示，今年透過創新方式號召鄉親參與，不僅提升活動參與感，也藉由親子共跑與創意造型，讓台灣文化走入主流社會；未來將持續結合公益與文化活動，擴大台灣在當地社會的正面影響力。