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泰國當局示警4月體感恐飆至攝氏60度 籲嚴防高溫

中央社／ 曼谷30日專電

泰國各地最近天氣高溫炎熱，今天最高溫達攝氏34度，未來更可能出現37度高溫。數位經濟與社會部今天警告，4月初的體感溫度可能高達60度，並引用氣象局的數據呼籲民眾嚴防高溫、慎防中暑。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，數位經濟與社會部今天警告，4月初的體感溫度可能飆升至攝氏60度，對弱勢群體會構成重大威脅。

該部門解釋，體感溫度是透過氣溫和相對濕度，反映出人體實際感受到的溫度，而非環境溫度，而高濕度會加劇炎熱感。

數位經濟與社會部建議民眾，注意天氣預報、多喝水，並避免在下午1時至4時進行戶外活動，慎防中暑。

民族報（The Nation）也指出，體感溫度通常遠高於實際的氣溫，並舉例，在泰國夏季期間，即3月至5月中旬，相對濕度通常在60%至75%間，這代表即使氣溫僅有攝氏36度，體感溫度也可能超過攝氏50度。

泰國衛生部強調，需監測體感溫度，而不僅僅是溫度計上的數字。

溫度 氣溫 氣象局

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