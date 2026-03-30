拿錢買藥或買米？北韓醫療神話破功 感冒只能靠「鹽水漱口」死扛

正值春季日夜溫差大的換季時節，北韓各地感冒患者激增。然而，面對高昂的藥價與沉重的醫療負擔，多數一般民眾根本無力求醫，只能選擇「死扛」或依賴鹽水漱口等偏方自救。平壤當局長年宣傳的「無償醫療」與「保健革命」神話，在殘酷的經濟現實面前不攻自破。

據南韓網媒《Daily NK（每日北韓）》報導指出，北韓兩江道惠山市近期感冒肆虐，但當地醫院不僅看病費用高昂，國營藥局也面臨嚴重缺藥的窘境。無奈之下，居民只能轉向黑市（綜合市場）尋藥，但黑市的藥價卻高得令人咋舌。

這買阿斯匹靈的2.2萬北韓元，剛好等同於當地1公斤白米的價格。在糧食短缺、連溫飽都有困難的北韓普通家庭裡，「花1公斤的米錢去換一包感冒藥」簡直是天方夜譚，多數人只能選擇咬牙忍耐。

買不起藥的百姓，多半只能靠著「鹽水漱口」等民間偏方苦撐，祈禱身體自然康復。此外，雖然黑市中流通著被稱為「中國藥」、「德國藥」或「聯合國藥」的進口藥品，但民間盛傳這些進口藥「幾乎沒效」，導致民眾更傾向尋找北韓國內生產的藥物。

然而，這又引發了另一個惡性循環。對國產藥品的需求大增，加上當局正嚴厲取締非法流出黑市的藥品（其中不乏假藥混充），導致國產藥價格進一步狂飆，陷入「想買也買不到」的死胡同。消息人士感嘆，基礎藥品無法正常供應，這些流入黑市的救命藥早已淪為「有錢人的專利」，窮苦人家只能獨自承受病痛折磨。

事實上，北韓官方近年來不斷高呼「保健革命」，官媒更時常大肆宣傳全國各地正大力推動「標準藥局」的現代化建設，標榜將人民健康視為頭等大事。但從邊境城市的真實慘況可以看出，北韓的醫療體系依然嚴重失能，疾病的治癒與否，完全取決於個人的經濟財力。