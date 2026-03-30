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40個新遷徙物種納保護名單 哈利波特信使雪鴞入列

中央社／ 巴西里約熱內盧29日綜合外電報導

聯合國「遷徙物種保育公約」（CMS）今天通過將40個新遷徙物種列入國際保護名單，其中包括在「哈利波特」（Harry Potter）電影中擔任主人翁信差的雪鴞。

法新社報導，這項決議是在巴西坎波韋爾迪（Campo Verde）舉行的第15屆遷徙物種保育公約締約方大會閉幕時所達成。本次峰會匯集了132個國家及歐洲聯盟（European Union）代表，是全球野生動物保育領域最重要的國際會議之一。

除雪鴞（Bubo scandiacus）外，新列入名單的物種還包括面臨滅絕威脅的棕塍鷸（Limosa haemastica），以及無溝雙髻鯊（Sphyrna mokarran）。

陸域哺乳動物如縞鬣狗（Hyaena hyaena），以及巨獺（Pteronura brasiliensis）等水生野生動物，也都被納入這次的保護清單中。

遷徙物種保育公約的締約國在法律上有義務保護被列為有滅絕風險的物種，包括保育及修復其棲息地、移除遷徙障礙，並與其他物種分布國展開合作。

本次峰會地點坎波韋爾迪（Campo Verde）位於巴西生物多樣性豐富的大沼澤（Pantanal），該地處於亞馬遜地區南部。

根據峰會前發布的一份報告顯示，在遷徙物種保育公約編列的所有物種中，近半數（49%）正呈現數量下降趨勢，且全球範圍內每4種遷徙物種中，就有近1種面臨滅絕威脅。

另一份於24日峰會開幕時發表的聯合國重大評估報告也警告，對河流生態健康及維持數百萬人生計至關重要的遷徙性淡水魚類，其族群數量正陷入「自由落體」般滑降，並面臨崩跌風險。

報告指出，從亞馬遜河到多瑙河，棲息地破壞、過度捕撈及水質污染正威脅著數百個物種的生存。

巴西去年11月才剛於亞馬遜地區的貝倫市（Belem）主辦第30次聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP30）。

哈利波特 聯合國 野生動物

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