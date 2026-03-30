匯率、天氣都變了 旅遊粉專曝首爾櫻花盛況：變數仍高

近期韓國旅遊資訊快速變動，從匯率到氣候，再到櫻花花況，臉書旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，這幾天韓國變化明顯，包含韓幣持續走弱、氣溫回升，以及櫻花提前開花。若旅客剛好在本週前往韓國，建議先掌握最新狀況，以利行程與準備安排。

韓幣走弱、刷卡匯率更優

粉專指出，近期韓幣再度走貶，主要受到美元走強與油價上升影響。以29日為例，明洞台幣兌韓幣匯率約落在46.80，接近去年高點48。同時實測台灣JCB信用卡刷卡匯率為47.169，若加上回饋後約達47.888，已優於過去不少刷卡水準。換言之，即使現場換匯尚未回到高點，但刷卡實際匯率已相對有利。此外，由於台幣相對美元波動較小，目前攜帶台幣或美元至明洞兌換，差異已不明顯。

在氣候方面，首爾近期明顯回暖，晚間氣溫約維持在13至14度之間。粉專觀察指出，街頭已少見厚重羽絨衣，多數民眾改以較輕便的外套應對天氣變化。若非長時間待在戶外或特別怕冷，厚羽絨衣的需求已降低。相較之下，薄外套、針織或秋季外套等方便穿脫的衣物，更適合近期氣候條件，也有助於應對日夜溫差。

櫻花提前開花、花況變數仍高

櫻花花況同樣出現變化。原先預測首爾櫻花約於4月初開花，但目前已明顯提前，像汝矣島輪中路已出現開花情形。粉專也提到，弘大6號出口、合井站附近及「희우정로」一帶，已有零星櫻花可觀賞，雖未達滿開，但具一定可看性。不過由於本週仍可能出現降雨，後續花況仍存在變數。