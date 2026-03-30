載180人打瞌睡！日本JR老司機「斷片23秒」 超速衝月台驚險煞停

日本一列載有約180名乘客的JR東海特急列車「飛驒號」，日前在準備駛入名古屋車站時，51歲的資深駕駛員竟疑似打瞌睡，導致列車在毫無減速的狀態下超速衝向月台。所幸列車的安全防護系統及時作動，才幸運避免了一場可能傷亡慘重的重大公安意外。

綜合日媒報導，這起事件發生在28日下午3點左右。當時，這列由高山出發、開往名古屋的上行特急列車「飛驒號」正準備進站。然而，51歲男性駕駛員卻在關鍵時刻短暫失去了意識，疑似打瞌睡長達約23秒。

在這段「無人駕駛」的空檔，列車完全沒有依規定減速。據JR東海調查，該進站路段的速限為時速55公里，但當時列車卻以時速71公里的高速狂飆，足足超速了16公里，情況一度相當危急。

幸好，列車上配備的保安裝置偵測到異常超速後，立刻自動啟動了緊急煞車系統，最終將列車硬生生停在距離月台大約100公尺處。當時車上載有約180名乘客，全數平安無人受傷，僅因後續的安全確認作業，導致該班次延誤了約11分鐘。

JR東海事後說明，這名肇事駕駛擁有約17年的豐富資歷，且近期的健康檢查狀況一切正常。面對調查，該名駕駛無奈表示，自己在事發前「完全沒有感覺到明顯的睡意」，直到聽見保安裝置發出的刺耳警示聲，才猛然回過神來。

針對這起嚴重的人為疏失，JR東海強調，未來將全面加強駕駛員的健康管理與教育訓練，並深入檢討現行的防範機制，以確保類似的驚險事件不再重演。