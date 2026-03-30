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印度航班新規 要求當地航空提供6成座位免費選

中央社／ 新德里30日專電

為了確保旅客搭機權益，印度民航總局（DGCA）規定，自4月20日起，印度當地各家航空公司的每個航班，60%的座位需開放給旅客免費預訂。

旅客在訂印度當地航空的機票或預辦登機時，可以選擇座位，但每個航班中，大都只有2成的座位可以免費選擇，其他座位都需額外支付選位費。

根據印度民航總局的聲明，航空公司應保持座位銷售政策的透明度，除需在預定介面上清楚標示空位，及選用座位的費用等條件外，每個航班至少應提供6成的座位，供民眾免費選用。

此外，印度民航總局也要求，同一筆訂位記錄中，所有旅客的座位應盡可能排在一起。

印度一般航空公司的選位費在200盧比至2100盧比（約新台幣68元至715元）之間，費用高低取決於位置是否靠前排、腿部空間大小（如靠逃生安全門的座位腿部空間較大）、座位舒適感（如靠走道或窗戶的非中間排座位較不窘迫）等因素。

一名從事水產買賣，時常往返德里、清奈的印度民眾庫瑪（Rahul Kumar）接受中央社訪問時表示，他不時要兩地飛，且已是航空公司的會員，但經常在訂票時，還是選不到自己想要的座位。

庫瑪提到，大部分都是要加錢才能選位，「通常我不會加錢選那些位置，但往往登機後，會看到飛機幾乎全滿，我其實蠻好奇的，難道那些人真的都願意多花錢選座位？」

拉溫德拉（S. Ravindra）接受中央社記者採訪時表示，每次打開App預辦登機，可供免費選擇的位置，大都是3個座位裡中間的位置，「選那種位置就得夾在兩個乘客中間，坐起來很不舒服。」

拉溫德拉表示，他常帶全家出遊，但每次訂位時，不用加選位費的，都是中間的位子，「如果全家要坐一起，我就得多花不少錢。」

印度民航總局3月中時，曾先向航空公司預告這項方針，當時受到靛藍航空（IndiGo）、印度航空（AirIndia）、香料航空（SpiceJet）等航空公司的反彈。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，印度航空公司聯合會（FIA）當時曾代表航空公司致函給印度民航總局，要求撤回6成機位不得加收選位費的規定。

這些航空公司表示，若禁止他們對至少60%的機位收取選位費，收入來源將減少，這會迫使各公司提高機票售價來彌補損失。

航班 中央社 印度

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