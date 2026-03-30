大陸男子逾34億元英國資產遭凍結 涉經營非法賭場

據有組織犯罪和腐敗報導項目（OCCRP）及《星期日泰晤士報》聯合調查揭發，「X先生」的真實身分，是被福建省通緝、涉嫌經營非法賭場的逃犯Su Jiangbo（音譯：蘇江波）。英國皇家檢控署（CPS）近日凍結一名稱為「X先生」（Mr. X）的神秘富豪，其在倫敦多達85處的豪宅物業，總值達8,100萬英鎊（約合新台幣34.4億元）。

報導指出，40歲的蘇江波利用一本聖克里斯多福及尼維斯（St. Kitts）和尼維斯（Nevis）的「黃金護照」，在英國開設公司，並自2023年9月起，在倫敦瘋狂購入數十個房地產，當中包括一個價值1,300萬美元、可俯瞰聖保羅大教堂及泰晤士河的頂層豪宅。

而就在他開始大手筆入市的數周後，2023年9月15日，福建大田縣法院便發布一份包含其照片及住址的通緝令，將其列為「在逃犯罪嫌疑人」。該份名單包括Su Jiangbo在內的38名涉嫌參與非法賭博、詐騙和網路犯罪等罪行的疑犯。通緝名單上列有各人的照片、家庭住址以及警方熱線電話。

英國皇家檢控署於3月24日宣布，已根據《犯罪收益法》，對「X先生」發出「不明財富法令」（Unexplained Wealth Orders）及「中期凍結令」（Interim Freezing Orders），正式凍結其相關資產，當中包括倫敦市中心和南部地區的85處房產。雖然官方公告未有指名道姓，但媒體透過查冊，證實其人正是蘇江波。

報導指出，《星期日泰晤士報》記者曾試圖透過電郵及電話聯絡蘇江波，但均未獲回覆。這次行動再次顯示，英國正加強利用「不明財富法令」，打擊利用倫敦作為「避風港」的國際犯罪分子及其黑錢。