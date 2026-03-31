做假牙只需2小時！日本露營拖車變行動牙醫 3D列印助長者大口吃肉

據日媒「每日放送」報導，日本全國有超過780個地區、近19萬人處於「無牙醫可看」的困擾。為落實醫療零死角，近期出現了將露營拖車改裝成具有完整診所功能的「行動牙醫車」，直接將數位牙科技術送進偏鄉與高齡長照機構。這項創新的偏鄉醫療服務不僅配備「數位口腔掃描機」，更能透過遠端連線牙體技術師，直接在車上為患者量身打造假牙。

這項服務最大的技術亮點在於使用「3D列印技術」。傳統製作假牙往往需要耗費一個月以上，但行動牙醫車以3D列印的優勢，不僅精準度更高，最快僅需2小時，就能在午餐前為長者製作出臨時假牙。不過，這項科技在偏鄉實測時也遭遇了意想不到的困難。由於3D列印設備對環境溫度極為敏感，團隊在寒冷山區測試時，曾發生氣溫過低導致樹脂無法順利固化的窘境，最後必須緊急開啟車內暖氣提高室溫，才成功印製出齒模。

儘管面臨嚴苛的環境考驗，實際體驗的使用者回饋卻令人相當振奮。高齡八、九十歲的偏鄉長輩原本因舊假牙不適而只能吃軟爛食物，戴上3D列印的新假牙後，驚呼不僅體積小巧且沒有傳統金屬鉤的異物感，甚至連有嚼勁的牛肉都能輕鬆咀嚼。長照機構負責人也大讚，此舉大幅免除了高齡長輩外出就醫的舟車勞頓。

以500萬日圓（約台幣100萬元）改造出這台行動牙醫車的大阪府堺市新創企業「O-Gai Holdings」，期盼未來能逐一克服各種氣候與地形帶來的突發狀況，並在今年內正式啟用這台行動牙醫車。希望能運用科技結合醫療技術與行動力，把先進的醫療資源送進每一個偏鄉角落。