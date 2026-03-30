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寶寶狂哭怎麼安撫？日本靜岡送「辨識神器」 幫爸媽秒懂11種情緒

聯合新聞網／ 綜合報導
靜岡縣三島市補助家有2歲以下幼兒家庭使用哭聲辨識APP，希望降低父母的育兒負擔。 示意圖／Ingimage
靜岡縣三島市補助家有2歲以下幼兒家庭使用哭聲辨識APP，希望降低父母的育兒負擔。 示意圖／Ingimage

新手爸媽常面臨寶寶狂哭而不知所措的崩潰時刻。根據日媒「SBS NEWS」報導，為了減輕育兒壓力，靜岡縣三島市宣布，將從今年4月起，針對家有2歲以下幼兒的家庭，免費提供一款能「辨識哭聲」的APP，幫助父母秒懂寶寶的真實需求。

這款名為「Awa Baby Premium」的手機APP，其內建AI已經過高達15萬筆嬰兒哭聲的數據訓練。只需打開系統接收哭聲，就能根據聲音的長度、音調起伏，精準將寶寶的狀態歸納成11種原因。這些分類包含：想睡、肚子餓、撒嬌、嚇到、覺得孤單、太熱、太冷、不舒服（如尿布濕）、肚子痛、想打嗝，以及生病或壓力大。這項技術讓原本難以捉摸的嬰兒情緒，瞬間變得具體可見。

三島市日前舉辦了APP體驗會，一名參與實測的父親看著手機螢幕顯示「討抱抱」時鬆了一口氣。他坦言，以前孩子一哭，自己就只會懷疑是不是肚子餓，內心充滿焦慮；現在有了AI給的提醒，心裡比較有方向。此外，這款APP還內建交流功能，讓家長們能針對不同情緒，互相分享有效的安撫妙方。

這款APP原本需要會費1萬日圓（約台幣2千元），但三島市府特別編列100萬日圓（約台幣20萬元）預算，於4月20日起開放符合資格的家庭免費使用。開發企業代表中井洸我表示，面對寶寶夜啼，父母極易陷入身心俱疲的負面循環。他期盼這項AI工具能化解育兒地獄、翻轉育兒體驗，進而達到預防產後憂鬱、對抗少子化的目標。

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